E-Ticaret Sitelerindeki İndirim Oranları için Düzenleme: Şişirilmiş Fiyatlara Son!

Birleşmiş Markalar Birliği (BMD) tarafından yapılan yeni düzenleme ile birlikte mağazalarda ve e-ticaret sitelerinde yapılan indirimlere sınırlama getiriliyor.

Şişkin Fiyatlara Düzenleme

Bildiğiniz gibi pek çok e-ticaret sitesi ve perakende mağaza yıl boyunca pek çok sözde indirim ile gündeme geliyor. Tüketicilerin bu tip kampanyalara karşı güveninin kalmadığını vurgulayan BMD Başkanı Sinan Öncel, "Yanıltıcı indirimler konusunda daha önce yaptığımız çalışmalar yeterli olmadı. Yeni bir ortak karar aldık ve bunun üzerinde son düzeltmeleri yapıp Ticaret Bakanlığı'na sunacağız."

"Gerçekliği olmayan indirimler tüketicinin güvenini sarsıyor." diyen Öncel sözlerine "Biz müşterinin gerçek indirimlerle ve sezonda alışveriş yapmasını istiyoruz." diyerek devam etti.

Peki bu nasıl sağlanacak?

Şu an öne sürülen görüşler üzerinden yürürsek satıcılar artık yüzde 70 gibi yüksek oranlı indirim kampanyaları oluşturamayacak. İndirim oranları için belirlenen üst limit kışın Aralık, Ocak ve Şubat ayları, yazın Ağustos, Eylül ve Ekim ayları için geçerli olmak üzere en fazla yüzde 50 olacak. Diğer dönemlerde ise üst limit yüzde 30 olacak.;

"Yeni çalışma ile markalar fiyat politikalarına çekidüzen verecek. Eylül başında yüksek fiyattan piyasaya ürün sürmeyecek. Sadece gerçek indirimler yansıtılacak. Böylece hazır giyim sektöründe gerçek dışı bir enflasyon da görmemiş olacağız." diyen Öncel, yüksek oranlı indirimlerin tüketicileri yanılttığını ima ederek "Bu indirimlerin gerçek olmadığını geçtiğimiz günlerde gördük. Tüketiciler bir ürünü almadan önce mağazadaki ve internetteki fiyatını araştırıp öyle adım atmalı. Yapılan çalışma ile tüketicilerin mağdur olması büyük ölçüde engellenecek." dedi.