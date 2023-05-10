E-ticaret Yönetmeliğine Danıştay'dan Durdurma Kararı!

Danıştay, Türkiye'de e-ticaretin düzenlenmesine yönelik yasaya ilişkin yönetmeliğin yürütmesini durdurdu.

E-ticaretin yaygınlaştırılması ve güven ortamının oluşturulması için 2014'te "6563 sayılı Kanun" çıkarılmıştı ancak 7 Temmuz 2022'de "7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile yasada değişiklik yapılmıştı.

Değişiklikler, yasa öncesinde ve sonrasında sektörde ve kamuoyunda tartışmalar yarattı. Tartışmaların ardından Anayasa Mahkemesi'ne yasanın iptali için dava açıldı.

E-Ticaret Yönetmeliğine Dair Danıştay'dan Karar Çıktı

Yasanın uygulama yönetmeliği 29 Aralık 2022 tarihinde yayımlandı. Yönetmelik ile elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı (AHS) ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların (HS) faaliyet ve denetimleri ile bunlar arasındaki ticari ilişkilerin düzenlenmesine yönelik usul ve esasların detayları belirlendi ancak yönetmeliğin yayımlanmasının hemen ardından yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay'da dava açıldı.

Danıştay 10. Dairesi, yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması talebini değerlendirdi ve yönetmeliğin bazı maddelerinin yürütmesini durdurdu.

Hangi Maddelerin Yürütmesi Durduruldu?

Yürütmesi durdurulan maddeler arasında e-ticaret platformlarını işleten şirketlerin ve satıcıların kabul edilmemesi, platformların hukuka aykırı içerikleri yayımdan kaldırması ve satıcıların başvuru yöntemleri gibi konular yer alıyor.

Yönetmeliğin tümden iptaline dair talep Danıştay 10. Dairesi tarafından karara bağlanacak. Yönetmeliğin dayanağı olan "7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ise Anayasa Mahkemesi'nde açılan davanın sonucuyla ilgili bekleyiş sürüyor.