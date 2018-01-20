E-ticarete Damgasını Vuracak 3 Teknoloji

Gün geçtikçe kullanıcıların e-ticaretteki payı da büyüyor ve şu anda ülkemizde hatrı sayılır derecede e-ticaretle uğraşan kişi bulunuyor. 2017 yılını yaklaşık yüzde 30 büyüme ile kapatan e-ticaret pazarında, bu gelişim gücüne paralel olarak rekabet de her geçen gün artıyor. Peki ya bu yıl itibarıyla e-ticaret sektöründe en çok konuşulacak teknolojiler neler?

İncehesap.com’un Kurucu Ortağı Nurettin Erzen tarafından açıklanan bu teknolojiler şu şekilde: kripto para ile ödeme, mobil ticaret ve gelişmiş teslimat seçenekleri. Bu üç teknolojide gelişmeyi başaran ve adını duyurabilen markalar başarıyı yakalayacak. Yani teknoloji gündeminden geri kalmaması gereken e-ticaret sitelerinin bu teknolojileri mutlaka kullanıyor olmaları gerekiyor.

Ülkemizde her geçen gün e-ticaret pazar hacmi daha da büyüyor ve hemen her insan fiziksel mağazalar yerine online mağazaları tercih ediyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık yüzde 30 büyüme yakalayarak 40 milyar TL’ye ulaşan e-ticaret pazarında, sitelerin de kendi aralarında büyük bir rekabet yaşanıyor.

Kripto Para İle Ödeme

Uzun bir süredir çok konuşulan kripto paraların artık günlük yaşamımızda kullanıyor olmamız gerekiyor. Nurettin Erzen de bu konuda şunları dile getiriyor: "Önümüzdeki yıllarda yaygın bir şekilde kullanılacağı öngörülen kripto paraların Türkiye’de de e- ticaret alanında birer ödeme aracı olarak kabul edileceğini söylemek mümkün”

Mobil Ticaret

Dünya genelinde 300 milyar dolar olan mobil ödeme tutarının, önümüzdeki üç yıl içinde 700 milyar dolara çıkması bekleniyor. Yani bizim ülkemizde de bu alanda büyük gelişmeler olmalı ve müşteriler tek tık ile alışverişlerini yapabilmeliler.

Gelişmiş Teslimat Seçenekleri

İşte kullanıcıların en tedirgin oldukları konu: ürünüm nasıl gelecek? Bu alanda e-ticaret sitelerinin büyük projeleri olduğunu söyleyen Erzen, şu açıklamayı yaptı: "Yakın gelecekte e-ticaretin sevkiyat ve teslimat organizasyonlarında drone’ları ve insansız kara araçlarını görmemiz kaçınılmaz”