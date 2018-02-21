E-ticarete Güven Damgası Geliyor!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, tüketicilerin internet üzerinden daha güvenli alışveriş yapabilmeleri için yeni stratejiler geliştirdiklerini ve yakın zaman sonra kullanıma sunacakları güven damgası ile daha güvenli bir alışveriş vaat edeceklerini söyledi.

Bülent Tüfenkçi yaptığı açıklamada, bakanlık tarafından hazırlanan Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ’in geçtiğimiz yıl Resmi Gazete üzerinden yayınlanarak yürürlüğe girdiğini ve bu aybaşında imzalanan protokolle birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Güven Damgası Sağlayıcı (GDS) olarak yetkilendirildiğinin altını çizdi.

İmzalanan protokolle birlikte TOBB’un alt ay sonunda gerekli hazırlıkları yapmasının ardından e-ticaretle uğraşan internet sitelerine güven damgası vermeye başlayacağını ve bu damgaya sahip olan internet sitelerinin güvenli alışveriş için uygun siteler olarak listeleneceği kaydedildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi yakın zaman sonra başlayacağı düşünülen sistemi şöyle anlattı: “Vatandaşlarımız güven damgasına sahip e-ticaret sitesinin belirli standartları yerine getirdiğini, tüketicinin korunması, kişisel veriler ve ödeme sistemleri konusunda ilgili mevzuatlara uygun davrandığını, güvenilir bir otorite tarafından denetlendiğini bilecek ve alışveriş yaparken kendini güvende hissedecektir. Yapılan sızma testleriyle e-ticaret sitelerinin varsa açıkları düzeltilebilecek ve güven damgasına sahip olan sitelerin teknik anlamda güvenliği tam anlamıyla sağlanmış olacaktır. Güven damgası sahibi sitelerin gerek ürüne gerek kargoya ve gerekse talep ve şikayetlere ilişkin sunması zorunlu olan hizmetler sayesinde e-ticaret sitelerinin hizmet kalitesinin artırılması sağlanacaktır. E-ticarette güvenin artırılması ile KOBİ'lerin büyük firmalarla rekabet edebileceği bir ortam sunulacaktır. KOBİ'lerin markaları, müşteri nezdinde çok tanınır olmadığı için özellikle e-ticarette tercih edilmemektedir. Güven Damgası ile tüketicilerin KOBİ'lere yönelik ürünün teslim edilmemesi, ödeme bilgileri gizliliği ve diğer kaygıları da giderilmiş olacaktır.”

GDS sistemine dahil olan internet sitelerinin sattığı malların stok bilgisi, içeriği, malzemesi, ölçüleri gibi özelliklere dair detayları bulundurmak zorunda olacakları kaydedilirken, ürüne dair gerçekçi görseller kullanmak durumunda kalacakları da söylenenler arasında yerini aldı. Daha kontrol edilebilir sistemle birlikte e-ticaret hacminin büyümesi için uğraşacaklarını söyleyen Tüfenkçi, "Alıcı ve satıcının fiziksel olarak karşı karşıya gelmediği elektronik ticarette güven unsurunun önemi daha da artmıştır. Ülkemizde elektronik ticaretin mevcut durumu hakkında yapılan araştırmalarda güven algısının önemini destekler niteliktedir. Şöyle ki TÜİK'in araştırmasına göre tüketicilerin yüzde 28'i güvenlik, yüzde 22'si gizlilik, yüzde 7'si ise hizmet kalitesi ve teslimat konularındaki endişeleri sebebiyle internetten alışveriş yapmadıklarını belirtmiştir.” dedi.