E-ticarette Güven Damgası Dönemi

Ticaret Bakanlığı ve TOBB birlikte yürüttükleri güven damgası sistemini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Sistem hakkında açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sistemin amacının e-ticarette güven ortamı oluşturmak olduğunu ifade etti. Ticarette güvenin önemini belirten Pekcan, e-ticarette alıcı ve satıcının birbirini göremediğini bu nedenle güven ortamının çok daha önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye E-ticarette Geride Kaldı

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; Türkiye'de yaklaşık 75 milyon kişi internete erişim sağlıyor. Ancak internetten alışveriş yapan kullanıcıların oranı yüzde 5,3 ile sınırlı. Dünya genelinde bu orana bakıldığında ise yüzde 11 civarında olduğu görülüyor. Yapılan bir diğer çalışma ise gösteriyor ki; kullanıcılar, ödeme sistemlerine duydukları güvensizlik, satış ve iade konularında yaşayabilecekleri sorunlar nedeniyle internetten alışveriş yapmayı tercih etmiyor.

Güven damgası sisteminin, Türkiye’de e-ticaret oranını arttırması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirilen "Elektronik Ticarette Güven Damgası Tanıtım Toplantısı"nda konuşma yapan Pekcan, e-ticaret yapan bütün firmaların gönüllülük esasıyla sisteme dâhil olabileceklerini ifade etti. Sisteme başvuran ve gerekli yasal düzenlemelere uygunluk sağladığı tespit edilen e-ticaret firmalarına güven damgası verilecek.