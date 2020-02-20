E-Ticarette Yeni Dolandırıcılığa Dikkat: Dakikalar İçinde Binlerce TL Kaybettirebilir!

Tüketiciler Derneği Başkanı son zamanlarda gittikçe yaygın hale gelmeye başlayan yeni bir dolandırıcılık türü hakkında uyarılarda bulundu.

7 Saniyesi 25 TL

Son zamanlarda e-ticaret hızlı bir yükseliş ivmesi yakaladı ve aklımıza gelebilecek her şeyi çevrim içi yollardan satın almaya başladık. Bunu fırsat bilen dolandırıcılar, yeni bir dolandırıcılık türü ile karşımıza çıkıyor.

Bu yöntemde gözlerine kestirdikleri numaraları arayıp "Kargonuzu getirdik ama sizi bulamadık." benzeri sözler söyleyen kişiler telefonu kapatarak kişiyi tuzağa doğru çekiyor. Daha sonrasında kişinin numaraya geri dönüş yapması mümkün hale geliyor ve bu numarayı arayan kişiler 25 TL / 7 sn tarifesinden ücretlendiriliyor.

Tabii dolandırıcıların daha fazla para kazanmak için kişileri daha uzun süre hatta tutmaya çalıştıklarını göz önüne alırsak ortalama beş dakika civarında görüşmenin maliyeti, kişiye yaklaşık 1.070 TL olarak fatura ediliyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Levent Küçük, "Dolayısıyla bu hatlar ne kadar aranırsa ve fatura ne kadar yüksek gelirse, bu ücret üzerinden hat sahiplerine bir aktarım yapılıyor. Böylece dolandırıcılar binlerce lira kazanıyor." dedi. Özellikle (0 800), (0 888) ve (0 898) ile başlayan numaralara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Küçük, bu numaralara mümkün mertebe geri dönüş yapılmaması gerektiğini vurguladı.