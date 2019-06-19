E3 2019'da Kapalı Kapılar Ardında Farklı Bir Borderlands 3 Gösterimi Yapıldı

E3 2019 fuarı sırasında halihazırda duyurulmuş ve çıkmasını beklediğimiz oyunlar için oynanış gösterimleri de yapılmıştı. Bu oyunlardan bir tanesi de Borderlands 3 idi. Hatırlayacağınız üzere fuar öncesinde açıklama yapan Gearbox Software Üst Yöneticisi Randy Pitchford, yeni bir Vault Hunter karakterinin ve yeni bir gezegenin gösterileceğini duyurmuştu. Bu bağlamda da E3 2019 fuarında sahnede yapılan on buçuk dakikalık oynanış gösterimi ile Moze the Gunner karakterinin marifetlerini görmüştük. Ancak serinin devam oyunu ile ilgili yapılan oynanış gösterimi bu kadarla sınırlı değildi.

Gearbox Software, kapalı kapılar arkasında farklı bir Borderlands 3 oynanış gösterimi daha gerçekleştirdi. Biz bu videoyu haliyle görememiştik ama Youtuber VGFAQ'nın el kamerası ile aldığı kaydı kanalı üzerinden paylaşması neticesinde izleme fırsatı bulmuş oluyoruz.

Kayıt el kamera ile alınmış olduğu için takdir edersiniz ki görüntü kalitesi çok da iyi değil ama en azından yapılan gösterimde nelerin ekrana geldiğini görebiliyoruz. Hikaye ekibinin başı olan Randy Barnett tarafından gerçekleştirilen gösterimde bölünmüş ekrandaki kooperatif oynanış ve oyun içi karakterimizi özelleştirme sistemlerini görebiliyoruz. Öte yandan, E3 2019 fuarı öncesinde Üst Yönetici Randy Pitchford tarafından belirtilen yeni Borderlands 3 gezegenini görebiliyoruz. Söylendiğine göre bu gezegenin adı Eden-6 olacakmış. Aralarından seçim yapabileceğimiz karakter tepkileriyle ilgili yelpazenin yanı sıra seçili eşyaları arkadaşlarımıza gönderebildiğimiz yeni bir özellik de aşağıdan izleyebileceğiniz oynanış videosunda karşımıza geliyor.

Keyifli seyirler dileriz!

PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan Borderlands 3, 13 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacak. Daha önceden yapılan duyuru ışığında oyunun altı aylığına Epic Games Store mağazasına özel olarak satışa sunulacağını bir kez daha hatırlatmadan geçmeyelim. Ayrıca Gearbox Software, Borderlands 3 oyununun geliştirilmesinde AMD ile iş birliği yapmakta ve bu bağlamda da NAVI ekran kartlarında bulunan FidelityFX desteğini de sunacak.