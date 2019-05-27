  1. Tamindir
  2. haber
  3. Oyun
  4. E3 2019'da Yeni Bir Borderlands 3 Gezegeni ve Vault Hunter'ı Göreceğiz

E3 2019'da Yeni Bir Borderlands 3 Gezegeni ve Vault Hunter'ı Göreceğiz

Orçun Çavuşoğlu
Orçun Çavuşoğlu - | Oyun

Bu yılın E3 fuarı için geri sayım devam ediyor. 11 - 14 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuar için yaklaşık olarak iki haftalık bir zaman kaldı. Sular ısınmaya devam ederken, Gearbox Software Üst Yöneticisi Randy Pitchford, Borderlands 3 ile ilgili yeni bir duyuru daha yaptı.

Pitchford, Twitter hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Bu aktif kullanımı esnasında oyuncular arasında dönen sohbetlere katıldığı gibi, kendi hesabından faydalı, takipçilerini heyecanlandıracak paylaşımlar da yapıyor. Aynı şekilde yeni paylaşımı da takipçilerini heyecanlandıracak bir bilgi oldu. Twitter üzerinden açıklama yapan Randy Pitchford, E3 2019 sırasında yeni bir Borderlands 3 gezegeninin ve yeni bir Vault Hunter karakterinin gösterileceğini duyurdu.

Hatırlayacağız üzere bu ayın başında Borderlands 3 ile ilgili bir canlı yayın yapılmıştı. Bu canlı yayın sırasında oynanışa dair birçok bilgi edindiğimiz kırk beş dakika uzunluğunda bir oynanış gösterimiyle karşılaşmıştık. Ayrıca iki Vault Hunter karakterini de görme fırsatımız olmuştu: Amara the Siren ve Zane the Operative. E3 2019 fuarında ise bu dört karakterden bir diğerini daha görme fırsatımız olacak. Bakalım sahneye çıkartılacak olan üçüncü karakter hangisi olacak? FL4K the Beastmaster mı yoksa Moze the Gunner mı? Sizin tahmininiz hangi karakterden yana?

PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan Borderlands 3, 13 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacak.

Borderlands 3 ile İlgili Yepyeni Detaylar Paylaşıldı OYUN Borderlands 3 ile İlgili Yepyeni Detaylar Paylaşıldı
Borderlands 3'ün İlk Oynanış Gösterimi Yapıldı ve Yeni Detayları Geldi OYUN Borderlands 3'ün İlk Oynanış Gösterimi Yapıldı ve Yeni Detayları Geldi
Borderlands 3'ün Özel Sürümleri Duyuruldu OYUN Borderlands 3'ün Özel Sürümleri Duyuruldu

ETİKETLER: gearbox software e3 Borderlands 3

YORUMLAR