E3 2019'da Yeni Bir Borderlands 3 Gezegeni ve Vault Hunter'ı Göreceğiz

Bu yılın E3 fuarı için geri sayım devam ediyor. 11 - 14 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuar için yaklaşık olarak iki haftalık bir zaman kaldı. Sular ısınmaya devam ederken, Gearbox Software Üst Yöneticisi Randy Pitchford, Borderlands 3 ile ilgili yeni bir duyuru daha yaptı.

Pitchford, Twitter hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Bu aktif kullanımı esnasında oyuncular arasında dönen sohbetlere katıldığı gibi, kendi hesabından faydalı, takipçilerini heyecanlandıracak paylaşımlar da yapıyor. Aynı şekilde yeni paylaşımı da takipçilerini heyecanlandıracak bir bilgi oldu. Twitter üzerinden açıklama yapan Randy Pitchford, E3 2019 sırasında yeni bir Borderlands 3 gezegeninin ve yeni bir Vault Hunter karakterinin gösterileceğini duyurdu.

Borderlands fans have a lot to look forward to at E3! We’ll be showing new gameplay, a new Vault Hunter and a New Planet! Attendees will also have a chance to play #Borderlands3 at the 2K booth! We may even have a surprise or two up our sleeves… EXCITED!