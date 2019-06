E3 2019'da Yeni Ghost Recon: Breakpoint Detayları Paylaşıldı

Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint geçtiğimiz Mayıs ayının başlarında duyurulmuştu. Uzun zamandan sonra göreceğimiz yeni Ghost Recon oyunu olacak Breakpoint, Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands oyununun doğrudan devamı olacak. Hatırlayacağınız üzere Wildlands için yayınlanan son içerik Operation Oracle bağlamında yeni düşmanımızın bize ihanet eden eski ekip arkadaşımız Albay Cole D. Walker olacağı Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint, Güney Pasifik dolaylarındaki ve esasen Silikon Vadisi devi Skell Technology şirketinin evi olan Auroa takımadasında geçecek.

Dün gece Ubisoft E3 2019 konferansının yıldızlarından bir tanesi olan serinin devam oyunu ile ilgili olarak daha fazla detay paylaşıldı. Tabii ki yeni fragmanlar da gösterilmedi değil. İsterseniz öncelikle fragmanlardan ilkine bir bakalım. Baş düşmanımızın emrindeki askerlere yaptığı konuşmayla ilgili fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Fransız yayıncı tarafından yapılan açıklama ile Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint için çıkışı öncesinde kapalı bir beta testi gerçekleştirilecek. 5 - 8 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kapalı beta testine oyunu ön-sipariş ile satın alanlar ek bir şey yapmadan katılımda bulunabilecekler. Eğer oyunu ön-sipariş ile almak istemiyor ama yine de katılımda bulunmak istiyorsanız, şuradan kayıt yaptırarak şansınızı deneyebilirsiniz. Ancak katılımızın garanti olmayacağını belirtelim.

İster tek başınıza isterseniz de dört kişilik kooperatif desteğiyle oynayabileceğiniz kapalı beta testi sırasında Auroa takımadasını araştıracak ve liderlerinin Cole D. Walker olduğu The Wolves örgütünün askerleriyle çatışmaya gireceksiniz.

E3 2019 konferansı sırasında yapılan bir diğer Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint duyurusu ise yapay zekalı takım arkadaşlarımızın geri dönecek oluşu ile ilgiliydi.

Oyunun duyurusunun gerçekleştiği zamanda, Ubisoft tarafından yapılan açıklama ile senaryo modunda yapay zekalı takım arkadaşlarımızın olmayacağını öğrenmiştik. Fransız yayıncı bu hamle ile yalnızlık ve gerçekçilik hissiyatını sonuna kadar yaşatmayı hedeflemişti. Ne var ki oyuncular alınan bu kararı hoş karşılamamış ve yapay zekalı takım arkadaşlarımızın geri getirilmesi yönünde yoğun taleplerde bulunmuşlardı.

You asked and we listened. AI teammates will be coming to Auroa in #GhostRecon Breakpoint for solo players! #UbiE3 pic.twitter.com/FYdTtIlTla