E3 2019 Fuarında Düzenlenecek Olan Konferanslar ve Zamanları

Bu hafta oyun dünyası açısından oldukça önemli bir hafta olacak. Dünyanın dört bir yanından gelecek oyun geliştiricilerinin ve oyun yayıncılarının katılımıyla gerçekleşecek olan E3 2019 fuarı başlayacak. Fuarda düzenlenecek olan konferanslar sırasında geliştirilmesine devam edilen oyunlar ile ilgili güncel bilgilere sahip olacak, yayınlanacak olan yeni fragmanları ve yapılacak olan oynanış gösterimlerini izleyecek ve yeni oyun duyuruları ile karşılaşacağız.

Zaman içerisinde fuara katılımda bulunacak olan büyük isimler, konferans düzenleyecekleri tarihleri açıklamışlardı. Ancak bunları sizlere birden fazla haberde sunduğumuz için kolay erişim sağlayabilmeniz zor olabilir. Netleşen konferansları ve zamanlarını tek bir başlık altında toplamayı uygun gördük. Bu sayede, eğer konferansları canlı olarak izlemek isterseniz, hangi konferansın ne zaman başlayacağına aşağıdan bakabilirsiniz.

Bu sene ne yazık ki bu büyük isimlerin arasında Sony yok ama yine de oldukça heyecanlı bir fuar olacağını söyleyebiliriz. Özellikle de Microsoft cephesinin Sony yokluğunda elinden geleni ardına koymayacağı her halinden belli. Bethesda ve Ubisoft konferanslarında da bizleri bir hayli büyük sürprizlerin beklediğini tahmin ediyoruz. Ayrıca PC Gaming Show ve Square Enix canlı yayınlarını da kaçırmamak lazım.

E3 2019 fuarı için netleşen konferanslara ve tarihlerine aşağıdan bakabilirsiniz.