E3 2019 Fuarında Etkileyici Bir Halo Infinite Gösterimi Yapıldı

Microsoft tarafından gerçekleştirilen E3 2019 konferansı sırasında söz verildiği üzere birçok oyun gördük. Bizi tam anlamıyla fragmana boğan Amerikan yazılım devi, konferansı Halo Infinite ile kapattı. Serinin yeni oyunu ile ilgili yaklaşık altı dakikalık bir oynanış gösterimi yapıldı.

Halo Infinite, bildiğiniz gibi E3 2018 fuarında duyurulmuştu. Halo 5: Guardians sonrasında serinin hayranlarını memnun etmek isteyen 343 Industries, yeni oyunun hikayesini tamamıyla Master Chief üzerine yazıyor.

Şimdilik Halo Infinite ile ilgili bilmediğimiz çok fazla şey var ama önümüzdeki sene Microsoft ve 343 Industries'in eteklerindeki bütün taşları dökeceklerinden şüphemiz yok çünkü konferans sırasında tanıtılan yeni nesil Xbox konsolu 2020 yılının son çeyreğinde satışa sunulacak ve Halo Infinite oyununun da konsolun çıkış oyunları arasında yer alması bekleniyor. Ancak bu seneyi boş geçmeyen Microsoft ve 343 Industries, tamamıyla oyun içi görüntülerden oluşan bir oynanış gösterimi yaptı. Yaklaşık altı dakika uzunluğundaki gösterimi aşağıdan izleyebilirsiniz.

Açıkçası bu gösterimin hangi platform üzerinde yapıldığını merak etmiyor değiliz. Sizlerin de gördüğü üzere görsellik muazzam kalitede olmuş. Konuyla bağlantılı olarak birkaç gün önce Thurrott sitesinden Brad Sams, yeni nesil oyun gösteriminin Halo Infinite ile yapılacağını iddia etmişti. Ancak Halo Infinite oyununun hangi platform üzerinde oynandığı açıklanmadı. Bir diğer deyişle oyunun hemen öncesinde tanıtımı yapılan yeni nesil Xbox konsolu üzerinde mi, Xbox One X konsolu üzerinde mi, yoksa PC üzerinde mi oynandığı belirsiz. Ama 343 Industries tarafından daha önceden yapılan açıklama ile Halo Infinite oyununda kullanılan Slipstream motorunun PC göz önünde bulundurularak geliştirildiğini öğrenmiştik. Bu da oynanış gösteriminin PC üzerinde gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.