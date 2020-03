E3 2020'nin İptal Edildiği Resmi Olarak Duyuruldu

Oyun sektöründe her bir yılın en büyük fuarı olan E3, bu sene ne yazık ki düzenlenemeyecek. Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 kod adlı Corona virüsü nedeniyle E3 2020 resmi olarak iptal edildi.

E3 2020 fuarının ertelenmesi aslında geçtiğimiz hafta içinde gündeme gelmişti. California eyalet valisi Gavin Newsom tarafından eyalet genelinde olağanüstü hal ilan etmişti. Bu gelişme sonrasında ESA da resmi sayfa üzerinden Corona virüsünün durumunun CDC (Hastalık Kontrolü ve Önleme Merkezleri) ve WHO (Dünya Sağlık Örgütü) vasıtasıyla yakından takip edildiğini ve risklerin en aza indirgenebilmesi için güvenlik önlemlerinin artırılmaya devam edildiğini belirtmişti.

Ancak dün bazı yayıncı firmaların ve geliştiricilerin E3 2020 etkinliğinin iptal edildiğini duydukları ortaya çıkmıştı. Hatta fuara katılacak olan Devolver Digital, Twitter hesabı üzerinden uçuşların ve otel rezervasyonların iptal edilmesi yönünde bir paylaşımda da bulunmuştu.

Resmi açıklama ise en nihayetinde geldi. 1996 yılından bu yana bir ilk gerçekleşecek. Bu sene geleneksel bir E3 fuarı düzenlenemeyecek. Organizatör konumundaki ESA (Eğlence Yazılımı Ortaklığı), yine resmi sayfa üzerinden yaptığı açıklamada "Endüstrideki herkesin, hayranlarımızın, çalışanlarımızın, katılımcılarımızın ve kadim E3 ortaklarımızın sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak üye şirketlerimiz ile itinalı danışma sonrasında, E3 2020 fuarını iptal etmek için zor bir karar verdik." yorumunda bulundu ve devam etti: "COVID-19 virüsü ile ilgili artan ve baskın gelen endişeleri takiben, bu gibi beklenmeyen küresel durum sırasında bunun izlenecek en iyi yol olduğunu hissettik. Bu etkinliği hayranlarımız ve destekçilerimiz için düzenleyemeyeceğimiz için büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ama bugün aldığımız bilgiye bağlı olarak bunun en doğru karar olduğunu biliyoruz."

Şimdilik belirli bir şey duyurulmamış olsa da ESA üyeleriyle birlikte Haziran ayı içinde endüstri duyurularını ve haberlerini oyunculara ulaştırabilmek için çevrimiçi deneyim sağlamanın yollarını araştırıyor.

E3 2020 fuarının iptalinin ardından jet hızıyla Twitter hesapları üzerinden yeni paylaşımlar yapan Microsoft ve Ubisoft, Haziran ayı içerisinde kendi dijital etkinliklerini düzenleyeceğini takipçilerine duyurdular.

Xbox patronu Phil Spencer, düzenleyecekleri dijital etkinlik aracılığı ile yeni nesli Xbox topluluğu ve oyun oynamayı seven herkes ile kutlayacaklarını dile getirdi. Önümüzdeki haftalarda etkinliğin düzenleneceği zaman ve içeriği hakkında detaylı bilgiler paylaşılacakmış.

