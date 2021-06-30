E3 2021'de En Popüler Oyunlar Neler Oldu?

E3 2021'de en popüler oyunlar nelerdi? Video oyunu geliştiricileri tarafından tanıtılan video oyunları içerisinden sosyal medyada en çok konuşulan oyunlar açıklandı. Peki, oyuncuların çıkış tarihini iple çektiği video oyunlarının içinde hangi oyunlar yer aldı?

E3 2021 En Popüler Oyunlar Listesi

E3, insanların video oyunları hakkında hiç olmadığı kadar çok konuşmasını sağlayan etkinliklerin başında geliyor. Birbirinden farklı türe sahip video oyunlarının tanıtıldığı etkinlikte her video oyunu geliştiricisinin oyunculara bir sürprizi oldu.

Oyuncular, E3 2021'de oldukça heyecan verici oyunları en çok Twitter gibi sosyal medya platformlarında konuştu. Oyunlar hakkında binlerce fikir ortaya atılırken oyuncular heyecanını birkaç kelimelik tweete sığdırdı.

Geçen hafta video oyunu geliştiricileri tarafından yapılan açıklamaların üzerinden oldukça uzun bir süre geçti. GamesIndustry tarafından yapılan bir araştırmada ise oyuncuların E3 haftasında en çok hangi oyunlardan bahsettiğine ilişkin şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıktı.

E3 Haftasında Twitter'da En Çok Konuşulan Oyunlar

Saniyede sayısız tweetin paylaşıldığı sosyal medya platformu Twitter, tanıtılan video oyunları hakkında konuşmak için gittiği ilk durak oldu. Oyunlardan o kadar çok bahsedildi ki Twitter, geçen hafta özellikle E3 ile ilgili tweetlerin olduğu bir bölüm ekledi.

Şirket, 12 ila 15 Haziran'ı içeren dört günlük bir süre içerisinde dünya çapındaki en iyi 30 trendin 26'sının tanıtılan oyunlarla ilgili olduğu bilgisini aktardı.

Twitter'a göre en çok konuşulan oyunlar şunlar oldu:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Devam Oyunu) Elden Ring Battlefield 2042 Halo Infinite Forza Horizon 5

Sosyal medya platformunun aktardığı bilgilere göre Elden Ring hesabından paylaşılan tanıtım videosu ise E3 ile ilgili en çok izlenen video oldu. Amerika Birleşik Devletleri, E3 haftasında en çok tweet paylaşan ülke olurken onu sırası ile Japonya ve İspanya takip etti. Birleşik Krallık ve Brezilya ise listenin ilk beşinde yer alan isimlerdi.

E3 Haftasında Facebook'ta En Çok Konuşulan Oyunlar

E3 haftasında Facebook isimli sosyal medya platformunda en çok konuşulan oyunlar şunlardı:

Battlefield 2042 Forza Horizon 5 Halo Infinite Starfield Metroid Dread

E3 Haftasında YouTube'da Öne Çıkan Oyunlar

Pazar araştırmacısı Fancensus tarafından sağlanan veriler, E3 haftasında tanıtılan oyunlar içinden YouTube'da en çok konuşulanların hangileri olduğunun öğrenilmesine katkı sağladı. E3 haftasının en çok izlenen oyun fragmanları şunlardı: