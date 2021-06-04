ESA tarafından E3 2021 etkinlik programı açıklandı. Haberimizin içeriğinden, hangi sunumun hangi gün ve saatte başlayacağına bakabilirsiniz. İşte detaylar!

Bir yıllık aranın ardından yeni bir E3 heyecanı yaşayacağız. Ancak tek bir farkla, fuarın bu defa alışık olduğumuzun aksine çevrimiçi olarak düzenlenecek olması ve bu da şaşırılacak bir durum değil. Kaldı ki artık bütün etkinlikler çevrimiçi olarak düzenleniyor. Esasında ESA geçtiğimiz sene E3 2020 fuarını çevrimiçi olarak düzenlemek istemiş, ama katılımcıların kendi etkinliklerini düzenlemesi nedeniyle bir orta yol bulunamamıştı. Bu sene ise organizasyon uzlaşmada başarılı olduğu için, E3 2021 12 - 15 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.

Sunucularının Alex Mendez, Jacki Jing ve Greg Miller olacağı ve Nintendo, Xbox, Capcom, Ubisoft, Square Enix, Take-Two Interactive, Warner Bros. Games, Sega, Bandai Namco dahil birçok önemli katılımcının yer alacağı dört günlük program sırasında düzenlenecek olan konferanslar ile yeni oyun duyurularının yanı sıra, geliştirilme aşamasında olan oyunlardan yeni haberler verilecek, yeni fragmanlar ve oynanış videoları gösterilecek ve paneller ve canlı yayınları gerçekleştirilecek. Yani yine oyun dolu günler bizi bekliyor.

E3 2021 Etkinlik Programı Detayları

Büyük bir heyecanla beklenen fuarın başlaması öncesinde, organizatör ESA, E3 2021 takvimini açıkladı. Her ne kadar değişikliklerin yaşanabilecek olması ihtimali bulunsa da, güncel olana aşağıdan bakabilirsiniz. Bizler ise yaşanan değişiklikler ışığında, aşağıdaki listede güncellemeye gideceğiz.

12 Haziran 2021 Cumartesi

TSİ 20:00 - Fuar öncesi canlı yayın

TSİ 22:00 - Ubisoft Forward

Devolver Digital ve Gearbox Entertainment sunumları

13 Haziran 2021 Pazar

TSİ 20:00 - Xbox & Bethesda Games Showcase

TSİ 22:15 - Square Enix

Ayrıca Future Games Show, PC Gaming Show, Warner Bros Games ve 24 Entertainment sunumları

14 Haziran 2021 Pazartesi

Capcom, Freedom Games, Mythical Games, Razer ve Take-Two Interactive sunumları

15 Haziran 2021 Salı

TSİ 19:00 - Nintendo Direct

Bandai Namco, GameSpot ve Yooreka Games sunumları

E3 2021 Genel Katılımcı Listesi