E3 2021 Ödülleri Kazananları Ortaya Çıktı
Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi, bu senenin E3 fuarını E3 2021 ödülleri kazananları açıklanarak kapatılıyor. Bakalım bu senenin ödülleri kimlere gitmiş?
Bu yıl da bir E3 fuarı geldi ve geçti. Ubisoft sunumu ile yapılan açılış sonrasında, sırasıyla Gearbox Entertainment, Microsoft, Square Enix, Warner Bros. Entertainment, Take-Two Interactive, Capcom, Nintendo ve Bandai Namco Entertainment gibi önemli yayıncılar sunumlarını gerçekleştirdiler. Bugün itibarıyla da kapattığımız fuar ile E3 2021 ödülleri kazananları belirlendi. Detaylar haberimizde.
12 - 15 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen E3 2021 sırasında, birçok yeni oyun duyurusu gerçekleştirildi. Bu duyurulara, geliştirilme aşamasındaki oyunlarla ilgili yayınlanan yeni fragmanlar, yeni oynanış videoları ve güncel haberler eşlik etti.
Genel olarak baktığımızda, A Plague Tale: Requiem, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, Forza Horizon 5 ve Marvel’s Guardian of the Galaxy, Yakuza: Like a Dragon oyununun Xbox Game Pass servisine eklenişi ve Fatal Frame: Maiden of Black Water oyununun Steam ve diğer konsollara da gelecek oluşu ve yeni Resident Evil Village içeriği, heyecan yaratan duyurular arasında yer alırken, Starfield ve Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 gösterimlerinin ise bir hayli ilgi çekici olduğunu söyleyebiliriz.
Microsoft E3 2021 Sunumu Sırasında Gösterilen Oyunlar
Merakla beklediğimiz Microsoft E3 2021 sunumu gerçekleşti. Yaklaşık bir buçuk saat süren sunum, yakın bir zaman önce tamamlandı ve bizler de olan biteni bu haberimizde bir araya getirerek sizlere sunalım istedik.
E3 2021 Ödülleri Kazananları Kimler Oldu?
Hemen aşağıdaki listeye bakacak olursak, yapılan oylamalar sonucunda genel olarak Forza Horizon 5 en çok beklenen oyun konumunda yer alıyor. Microsoft tarafından gerçekleştirilen Xbox & Bethesda Games Showcase en iyi sunum seçildi. ‘En Çok Beklenen’ ve ‘En İyi Sunum’ adı altında yapılan iki ayrı listelemeye aşağıdan bakabilirsiniz.
- En Çok Beklenen Ubisoft Oyunu: Mario + Rabbids: Sparks of Hope
- En Çok Beklenen Gearbox Oyunu: Tiny Tina's Wonderlands
- En Çok Beklenen Xbox/Bethesda Oyunu: Halo: Infinite
- En Çok Beklenen Square Enix Oyunu: Marvel's Guardians of the Galaxy
- PC Gaming Show’un En Çok Beklediği Oyun: Songs of Conquest
- Future Games Show’un En Çok Beklediği Oyun: Immortality
- En Çok Beklenen Intellivision Oyunu: Dolphin Quest
- En Çok Beklenen Bağımsız Oyun: Falling Frontier
- En Çok Beklenen Freedom Games Oyunu: Airborne Kingdom
- En Çok Beklenen Capcom Oyunu: The Great Ace Attorney Chronicles
- En Çok Beklenen Nintendo Oyunu: Legend of Zelda: Breath of the Wild 2
- En Çok Beklenen Yooreka Studio Oyunu: Loopmancer
- En İyi Sunum: Xbox & Bethesda Showcase
- Genel Olarak En Çok Beklenen Oyun: Forza Horizon 5
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