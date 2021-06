E3 2021 Ödülleri Kazananları Ortaya Çıktı

Bu yıl da bir E3 fuarı geldi ve geçti. Ubisoft sunumu ile yapılan açılış sonrasında, sırasıyla Gearbox Entertainment, Microsoft, Square Enix, Warner Bros. Entertainment, Take-Two Interactive, Capcom, Nintendo ve Bandai Namco Entertainment gibi önemli yayıncılar sunumlarını gerçekleştirdiler. Bugün itibarıyla da kapattığımız fuar ile E3 2021 ödülleri kazananları belirlendi. Detaylar haberimizde.

12 - 15 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen E3 2021 sırasında, birçok yeni oyun duyurusu gerçekleştirildi. Bu duyurulara, geliştirilme aşamasındaki oyunlarla ilgili yayınlanan yeni fragmanlar, yeni oynanış videoları ve güncel haberler eşlik etti.

Genel olarak baktığımızda, A Plague Tale: Requiem, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, Forza Horizon 5 ve Marvel’s Guardian of the Galaxy, Yakuza: Like a Dragon oyununun Xbox Game Pass servisine eklenişi ve Fatal Frame: Maiden of Black Water oyununun Steam ve diğer konsollara da gelecek oluşu ve yeni Resident Evil Village içeriği, heyecan yaratan duyurular arasında yer alırken, Starfield ve Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 gösterimlerinin ise bir hayli ilgi çekici olduğunu söyleyebiliriz.

E3 2021 Ödülleri Kazananları Kimler Oldu?

Hemen aşağıdaki listeye bakacak olursak, yapılan oylamalar sonucunda genel olarak Forza Horizon 5 en çok beklenen oyun konumunda yer alıyor. Microsoft tarafından gerçekleştirilen Xbox & Bethesda Games Showcase en iyi sunum seçildi. ‘En Çok Beklenen’ ve ‘En İyi Sunum’ adı altında yapılan iki ayrı listelemeye aşağıdan bakabilirsiniz.