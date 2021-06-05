E3 2021'de göreceğimiz tüm oyunlar ortaya çıktı. Görünüşe göre içerik anlamında en az öncekiler kadar zengin bir liste bizleri bekliyor. Dört günlük süreçte göreceğimiz tüm oyunların listesini platformlara göre haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İşte o oyunlar!
E3 2021 için önümüzde fazla bir zaman kalmadı. Gelecek hafta bugün, 12 - 15 Haziran 2021 tarihleri arasında dört günlük bir maraton başlayacak ve oyun dünyasındaki son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olacağız. Bunun öncesinde ESA, fuar programını bizlerle paylaşmıştı. Bu programa bağlı olarak yeni oyun duyuruları, geliştirilme aşamasında olan oyunlardan son haberleri alacak, yeni fragmanlar ve oynanış gösterimleri izleyeceğiz. Hal böyleyken, elbette hangi oyunların E3 2021 sırasında karşımıza çıkacağı merak ediliyor. Bu haberimizde de şimdiye kadar onaylanmış olan bütün oyunların listesini bulabilirsiniz.
E3 2021'de Göreceğimiz Tüm Oyunlar Hangileri Olacak?
Bildiğiniz gibi her ne kadar Sony Interactive Entertainment, çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan fuara katılmayacak. Ancak yine de PlayStation 4 ve PlayStation 5 için de geliştirilmekte olan oyunları görme fırsatımız olacak. Bu oyunlardan Chernobylite, Ghostrunner 2, Shadow Warrior 3 dikkat çekiyor.
PC ve Xbox tarafında ise yukarıdaki oyunlara ek olarak Halo Infinite, Starfield ve Hello Neighbor 2 gözden kaçırılmaması gereken oyunlar iken, Switch ise Archvale, Batora: Lost Haven ve The Lightbringer ilgi çekici görünüyor. Xbox One ve Xbox Series için de
Hemen aşağıda görebileceğiniz üç ayrı liste ile E3 2021 fuarında görebileceğimiz tüm PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch ve Xbox oyunlarını görebilirsiniz.
PC ve Xbox Oyunları
- AK-xolotl
- Aeon Drive
- Akatori
- Anno: Mutationem
- Archvale
- Batora: Lost Haven
- Bear and Breakfast
- Beasts of Maravilla Island
- Behind the Frame
- Black Book
- Blooming Business Casino
- Chernobylite
- Death Trash
- Death's Door
- Demon's Mirror
- Despot's Game
- Elderand
- Endling
- Eternal Cylinder
- Falling Frontier
- Fire Tonight
- Ghostrunner 2
- Grime
- Halo Infinite
- Happy's Humble Burger farm
- Hello Neighbor 2
- Industria
- Kitsune Tails
- Kraken Academy
- Kung Fu Kickball
- Lamentum
- Loot River
- Moonglow Bay
- My Lovely Wife
- No Longer Home
- Omno
- Onsen Master
- Paralives
- Phantom Abyss
- Potion Craft
- Rubi: The Wayward Mira
- Run Die Run Again
- Sable
- Serial Cleaners
- Severed Steel
- Shadow Warrior 3
- Slime Heroes
- Starfield
- Super Space Club
- Tamarindo's Freaking Dinner
- The Gecko Gods
- The Legend of Tianding
- The Lightbringer
- Tinkertown
- Trash Sailors
- Trifox
- Unmetal
- Unpacking
- Venice 2089
- White Shadows
- Wolfstride
- Ynglet
- Zodiac Legion
PlayStation 4 ve PlayStation 5 Oyunları
- Anno: Mutationem
- Batora: Lost Haven
- Beasts of Marvavilla Island
- Black Book
- Chernobylite
- Death Trash
- Endling
- Eternal Cylinder
- Ghostrunner 2
- Kitsune Tails
- Kung Fu Kickball
- Lamentum
- Onsen Master
- Serial Cleaners
- Severed Steel
- Shadow Warrior 3
- Trifox
- White Shadows
Switch Oyunları
- Archvale
- Batora: Lost Haven
- Bear and Breakfast
- Beasts of Maravilla Island
- Black Book
- Blooming Business: Casino
- Death Trash
- Endling
- Fire Ronight
- Kung Fu Kickball
- Lamentum
- Onsen Master
- Serial Cleaners
- The Legend of Tiandig
- The Lightbringer
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