E3 2021'de göreceğimiz tüm oyunlar ortaya çıktı. Görünüşe göre içerik anlamında en az öncekiler kadar zengin bir liste bizleri bekliyor. Dört günlük süreçte göreceğimiz tüm oyunların listesini platformlara göre haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İşte o oyunlar!

E3 2021 için önümüzde fazla bir zaman kalmadı. Gelecek hafta bugün, 12 - 15 Haziran 2021 tarihleri arasında dört günlük bir maraton başlayacak ve oyun dünyasındaki son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olacağız. Bunun öncesinde ESA, fuar programını bizlerle paylaşmıştı. Bu programa bağlı olarak yeni oyun duyuruları, geliştirilme aşamasında olan oyunlardan son haberleri alacak, yeni fragmanlar ve oynanış gösterimleri izleyeceğiz. Hal böyleyken, elbette hangi oyunların E3 2021 sırasında karşımıza çıkacağı merak ediliyor. Bu haberimizde de şimdiye kadar onaylanmış olan bütün oyunların listesini bulabilirsiniz.

E3 2021'de Göreceğimiz Tüm Oyunlar Hangileri Olacak?

Bildiğiniz gibi her ne kadar Sony Interactive Entertainment, çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan fuara katılmayacak. Ancak yine de PlayStation 4 ve PlayStation 5 için de geliştirilmekte olan oyunları görme fırsatımız olacak. Bu oyunlardan Chernobylite, Ghostrunner 2, Shadow Warrior 3 dikkat çekiyor.

PC ve Xbox tarafında ise yukarıdaki oyunlara ek olarak Halo Infinite, Starfield ve Hello Neighbor 2 gözden kaçırılmaması gereken oyunlar iken, Switch ise Archvale, Batora: Lost Haven ve The Lightbringer ilgi çekici görünüyor. Xbox One ve Xbox Series için de

Hemen aşağıda görebileceğiniz üç ayrı liste ile E3 2021 fuarında görebileceğimiz tüm PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch ve Xbox oyunlarını görebilirsiniz.

PC ve Xbox Oyunları

AK-xolotl

Aeon Drive

Akatori

Anno: Mutationem

Archvale

Batora: Lost Haven

Bear and Breakfast

Beasts of Maravilla Island

Behind the Frame

Black Book

Blooming Business Casino

Chernobylite

Death Trash

Death's Door

Demon's Mirror

Despot's Game

Elderand

Endling

Eternal Cylinder

Falling Frontier

Fire Tonight

Ghostrunner 2

Grime

Halo Infinite

Happy's Humble Burger farm

Hello Neighbor 2

Industria

Kitsune Tails

Kraken Academy

Kung Fu Kickball

Lamentum

Loot River

Moonglow Bay

My Lovely Wife

No Longer Home

Omno

Onsen Master

Paralives

Phantom Abyss

Potion Craft

Rubi: The Wayward Mira

Run Die Run Again

Sable

Serial Cleaners

Severed Steel

Shadow Warrior 3

Slime Heroes

Starfield

Super Space Club

Tamarindo's Freaking Dinner

The Gecko Gods

The Legend of Tianding

The Lightbringer

Tinkertown

Trash Sailors

Trifox

Unmetal

Unpacking

Venice 2089

White Shadows

Wolfstride

Ynglet

Zodiac Legion

PlayStation 4 ve PlayStation 5 Oyunları

Anno: Mutationem

Batora: Lost Haven

Beasts of Marvavilla Island

Black Book

Chernobylite

Death Trash

Endling

Eternal Cylinder

Ghostrunner 2

Kitsune Tails

Kung Fu Kickball

Lamentum

Onsen Master

Serial Cleaners

Severed Steel

Shadow Warrior 3

Trifox

White Shadows

Switch Oyunları