E3 2023 Tarihleri Açıklandı!

Oyun dünyası tarafından yoğun ilgi gören ve önemli etkinlerden biri olan E3, 2022 yılındaki etkinliğini iptal etmişti. 2023 yılı ile birlikte tekrar etkinliklere dönen E3'ün fuar düzenleyicisi Eğlence Yazılımı Birliği (ESA) oluyor.

Yapılan açıklamalara göre E3 2023, 13 - 16 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak. Etkinlik, Los Angeles Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

E3 Etkinliklerine Kaldığı Yerden Devam Ediyor

15 - 16 Haziran'da ziyaretçilerin katılımına açılacak olan etkinlik, katılımcı şirketler için 11 Haziran tarihinde başlayacak. ESA, 2022 yılındaki etkinliği iptal etmeden önce çevrimiçi olarak gerçekleştirme kararı almıştı.

Ancak sonrasında değiştirilen karar ve yapılan açıklama ile 2023 yılında E3'ün yeniden fiziksel ve dijital ortamda gerçekleştirilmesinin tercih edildiği aktarılmıştı.

Gelecek yıl düzenlenecek etkinlik için PAX, EGX ve Star Wars Celebration gibi etkinliklerle deneyimini gösteren ReedPop isimli organizasyon şirketi ile iş birliği yapılıyor.