EA Access Bu Yaz PlayStation 4 için de Faaliyete Geçecek

EA Access servisinin uzun zamandır PlayStation 4 için de faaliyete geçeceğine dair söylemler sonunda bir nihayete kavuştu. Son olarak geçtiğimiz Mart ayında bir Reddit kullanıcısı, paylaştığı bir görsel ile servisin PlayStation 4 platformuna gelişinin elinin kulağında olduğunu düşünmemize neden olmuştu. Bahsi geçen görsel sahte miydi bilmiyoruz ama beklenen duyuru en sonunda geldi. EA Access Temmuz ayı itibarıyla PlayStation 4 kullanıcılarıyla da buluşacak.

Electronic Arts tarafından Xbox One kullanıcılarına sunulan ücretli abonelik servisi EA Access, 2014 yılında faaliyete geçmişti. Amerikan menşeli şirket tarafından yayınlanmakta olan oyunlara erken erişim sağlama hakları olan aboneler, bu oyunları on saatliğine deneyebiliyorlardı. Bunun yanı sıra oyunlarda ve indirilebilir içerik alımlarında indirimlerin de söz konusu olduğu EA Access servisinde, Vault sayesinde seçili oyunlara aboneliğiniz devam ettiği sürece ücretsiz erişim sağlayabiliyorsunuz.

Temmuz ayından itibaren EA Acess servisine artık PlayStation 4 kullanıcıları da erişim sağlayabilecekler.

Konu ile ilgili olarak bir basın bildirisi yayınlayan Electronic Arts Stratejik Büyüme Yönetimi Vekil Başkanı Matt Bilbey, "Dijitale ve abonelik servislerine yatırım yapmaya devam ettiğimiz sürece, oyunlarımızı her iki konsol üzerinde daha çok oyuncuya ulaştırmak herkes için heyecan verici bir fırsat." yorumunda bulundu ve devam etti. "Hedefimiz oyunculara nerede olurlarsa olsunlar ve nasıl olursa olsun oyunlarımızı denemeleri ve oynamaları için daha fazla seçenek sunmak ve servisi PlayStation 4'e getirmekten mutluyuz."

Servisin PlayStation 4 üzerindeki işleyisi Xbox One konsolundakinden farklı olmayacak. Tercihinize göre aylık veya yıllık olarak alabileceğiniz aboneliğiniz ile Vault kütüphanesine erişim sağlayabilmenin yanı sıra Electronic Arts tarafından yayınlanan oyunlara çıkışlarından önce erişim sağlayabilecek ve on saatlik süreyle deneyebileceksiniz. Ayrıca her türlü satın alımda da %10 oranında indirim hakkınız olacak.