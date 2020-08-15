EA Access ve Origin Access, EA Play Altında Birleşecek

EA, abonelik servisleri EA Access ve Origin Access için isim değişikliğine gidiyor. Amerika menşeli yayıncı tarafından yapılan açıklamaya göre bu iki servis, EA Play adı altında birleşecek. Origin Access Premier ise EA Play Pro artık olarak anılacak.

EA Access ve Origin Access, EA Play Oluyor

Resmi internet sayfası üzerinden yapılan açıklamaya göre bu değişiklik, 18 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşecek. Sunulan imkanlarda herhangi bir farklılığın yaşanmayacağı söyleniyor. Haliyle mevcut detaylarda herhangi bir güncelleme yapmanızın gerekmiyor ve ekstradan ücret ödemek gibi durum da söz konusu değil. Yani abonelik ücretlerinde hiçbir değişiklik yapılmayacak.

Electronic Arts tarafından söylenene göre, EA Play ve EA Play Pro ile oyunculara çok daha fazla yenilik sunulacak. Mesela özel oyun içi meydan okumalar ve seçili oyunlar ile ilgili olarak Ultimate Team Paketleri gibi aylık ödüller olacak. Önümüzdeki aylarda da çok daha fazlasını görebileceğiz.

Amerika menşeli yayıncının ücretli abonelik servisi 2014 yılı içerisinde Xbox One için faaliyete geçmiş ve sonrasında da PC ve PlayStation 4 kullanıcılarının beğenisine sunulmuştu. Electronic Arts tarafından yayınlanan oyunları erkenden deneme fırsatı bulmanın yanı sıra abonelere özel içerikler, her türden satın alımlarda % 10 indirim hakkı ve zamanla genişleyen ücretsiz oyun kütüphanesi gibi avantajları bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde açılan Steam sayfası ile yakın bir zamanda Valve mağazasına da gelmesi bekleniyor. Her ne kadar net bir tarih duyurusu yapılmamış olsa da, Electronic Arts bunun çok yakın bir zamanda gerçekleşeceğinin işaretini veriyor. Gelişmeleri takipte olacağız.