EA Access, Yakında PlayStation 4'e Gelebilir

Electronic Arts şirketinin ilk olarak Xbox One platformunda faaliyete geçirdiği EA Access, daha sonradan PC platformuna Origin Access adıyla gelmişti. Ücretli abonelik servisi olan EA Access, aboneliğiniz devam ettiği sürece, hem belirli oyunlara ücretsiz erişim sağlamanızı hem de yeni çıkacak olan Electronic Arts oyunlarını on saat boyunca denemenizi sağlıyor. Eğer yaşanan bir sızıntı doğru çıkarsa EA Access, yakında PlayStation 4'e de gelebilir.

Amerika menşeli yayıncı, uzun zaman önce PlayStation 4 için EA Access vari bir servisi faaliyete geçirme planları yaptığını dile getirmişti. Şimdilik Electronic Arts tarafından bu konuda hayata geçirilmiş bir şeyin olduğuna dair net bir açıklama yapmamıştı ama PlayStation Store servisinin Brezilya kanadında enteresan bir gelişme yaşandı.

Reddit kullanıcısı olan Sabazin, EA Access logosunun servisin ana sayfasında göründüğü bir görsel paylaştı. Logonun hemen altındaki 'já disponível' ise Portekizce dilinden tercüme edildiğinde 'şu anda mevcut' gibi bir anlama geliyor.

Şimdilik ne Electronic Arts ne de Sony cephesinden bir açıklama yapılmış değil. Resmin sahte olabilme veya son dönemde klasik haline gelmiş olan 'vaktinden önce ortaya çıkma durumu' yaşanmış olabilir. Herhangi bir resmi açıklama yapılana kadar da bu konuyu bir söylenti olarak kenarda tutmakta fayda var. Eğer gerçek olursa da PlayStation Plus servisinin yanına bir kardeş gelecek demektir.