EA ya da Activision Warner Bros. Interactive'i Satın Alabilir

WarnerMedia çatı şirketi AT&T, yakın bir zamanda büyük bir sürprize imza atabilir. Söylenene göre şirket, Warner Bros. Interactive Entertainment'ı satmanın yollarını arıyor.

Söz konusu iddia, CNET tarafından geliyor. Kaynaklardan aktarılan bilgiye göre dört milyar dolar karşılığında büyük şirket yeni sahibini bulmuş olacak. Dahası ise üç büyük oyun yayıncısı ise satın alım için sıraya girmiş durumdalarmış. Bu yayıncılar Activision-Blizzard, Electronic Arts ve Take-Two Interactive Software.

Warner Bros. Interactive Entertainment Satışa Çıkacak Mı?

Şu an için ne AT&T ne de Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından açıklama yapılmış değil ama bu iddia doğru çıkarsa, son zamanların en büyük bombalarından bir tanesi patlayabilir. Çünkü Warner Bros. Interactive Entertainment bünyesinde bildiğiniz gibi Rocksteady Games, NetherRealm Studios, TT Games, Monolith Games ve Avalanche Software gibi büyük stüdyoların sahibi. Haliyle yukarıdaki üç büyük yayıncıdan bir tanesinin satın alım işlemini gerçekleştirmesi neticesinde kataloguna önemli fikri mülkiyetleri de dahil etmiş olacak. Ayrıca LEGO, Harry Potter, Lord of the Rings ve DC gibi daha başka fikri mülkiyetler de bu kapsama dahiller.

Ancak olası satın alım işleminin bir hayli sancılı olacaktır ki lisans anlaşmalarının yeniden yapılması gerekecek. Time Warner bir bütün olarak DC Entertainment sahibi. Harry Potter ve Lord of the Rings açısından da belirli alanlarda hak sahibi konumunda bulunuyor.

Son olarak, bazı söylentiler yeni Batman ve Harry Potter oyunların geliştirilmekte olduğunu ve E3 2020 sırasında duyurulacağını işaret etmişti. COVID-19 salgını fuarın iptal olmasına neden olunca, her şey başka bahara kalmış oldu. Ne var ki WB Games Montreal, beklenen duyuruların için herkesten sabırlı olmalarını istemişti.

Bakalım Warner Bros. Interactive Entertainment satışıyla ilgili iddia doğru çıkacak mı? Çıkarsa, fikri mülkiyetlerin kaderi ne olacak? Merakla takipte olacağız.