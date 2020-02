EA, Apex Legends Mobile Oyunu İçin Tencent İle Çalışıyor Olabilir

Apex Legends Mobile oyununu bekleyenler için müjdeli haber geldi. EA, Apex Legends’ın mobil sürümünü geliştirmek için Çinli bir ortakla çalışmaları olduğunu duyurdu.

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ve Electronic Arts (EA) tarafından yayınlanan oynaması ücretsiz battle royale oyunu Apex Legends’ın mobil versiyonunun geleceği uzun süredir konuşuluyor. Apex Legends mobile ne zaman gelecek/çıkacak? Apex Legends Mobile çıkış tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı ancak EA, Çinli bir firma ile işbirliği içerisinde olduklarını söyledi.

Apex Legends Mobile geliştiricisi yüksek ihtimal dünyanın en çok indirilen battle royale oyunu PUBG Mobile ile dünyanın en hızlı çıkış yapan mobil oyunu Call of Duty Mobile’ı çıkaran Tencent olacak. Tencent’in önceden FIFA Online ve Need For Speed Online’ı Çin’de yayınlamak için EA ile çalıştığını biliyoruz. Yani iki firma arasında bir ilişki zaten var. Tencent’in mobil battle royale oyunları çıkarmak için çok sayıda batı yayıncı ile çalıştığı göz önüne alındığında gerçekleşmeyecek bir şey değil.

Apex Legends mobile global olarak çıkış yapacak. İnternette "Apex Legends mobile indir", "Apex Legends mobile ön kayıt", "Apex Legends mobile nasıl indirilir" aramalarına rastlıyoruz. Apex Legeds mobile çıkış yaptığında, Android telefon kullanıcıları için Google Play Store, iPhone/iPad kullanıcıları için Apple App Store indirme linki sizlerle paylaşacağız.