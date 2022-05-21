EA'in Kendisini Apple'a Satmaya Çalıştığı Bildirildi

EA'in bir birleşme arayışında olduğu ve Apple'ın potansiyel bir talip olduğu bildiriliyor. Comcast CEO'su Brian Roberts'ın Electronic Arts'ın birleşme girişimi hakkındaki raporu, kendilerini Apple'a satma çabalarını ortaya koyuyor.

Apple, kısmen çalışanlarını ve bilgi tabanını güçlendirmek, kısmen de yeni pazarlara hızlı bir şekilde geçmek için uzun bir satın alma geçmişine sahip. Cuma günkü bir haber, Electronic Arts'ın potansiyel satın alınması konusunda tartışmalar olduğunu iddia ediyor.

Kaynaklar, Comcast CEO'su Brian Roberts'ın, EA CEO'su Andrew Wilson'ı EA ve NBCUniversal'in olası bir birleşimini tartışan bir yazıda başka görüşmelerin de yapıldığını söylüyor. Wilson ve EA'in son birkaç yılda bir satış için "bir dizi potansiyel talip" ile görüştüklerini iddia edilirken, talipler arasında Apple'ın yanı sıra Disney ve Amazon da varmış.

EA, Şirketi Satmanın Yollarını Arıyor

EA'in bir satış peşinde olduğu ve 2022'nin başındaki sayısız satın alma ile birlikte şirketin hedefine ulaşmak için "daha cesaretli" olduğu söyleniyor. Bu bağlantılar arasında Sony'nin 3,6 milyar dolarlık "Destiny" oyun stüdyosu Bungie'yi satın alması, Take-Two Interactive'in 12,7 milyar dolarlık Zynga'yı satın alması ve Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almak için 68,7 milyar dolarlık anlaşması yer alıyor.

Müzakerelerin bir parçası olarak kaynaklar, EA'in "Wilson'ın birleşik şirketin genel müdürü olarak kalmasına izin verecek bir birleşmenin parçası olmaya istekli olduğunu" belirtiyor. Apple, Amazon ve Disney, şimdiye dek bu konu ile ilgili soruları yanıtlamaktan kaçındı.

Apple, Apple Arcade aboneliğiyle yavaş yavaş oyun dünyasına geçiş yapmış olsa da böyle bir satın alımı gerçekleştirmesi pek olası görünmüyor. Apple bu kadar büyük ölçeklerde satın alımlara girişmeyi tercih etmiyor. Keza en dikkate değer istisna 2014'teki 3 milyar dolarlık Beats Music ve Beats Electronics satın alımıydı.