EA, Bulut Tabanlı Oyun Servisini Test Ediyor

Oyun sektörüne yeni bir heyecan getirmek isteyen şirketler, gelişen bulut teknolojisinden tam kapasite faydalanmak için çabalıyor. Bulut tabanlı oyun servisi üzerinde çalışmalar yürüttüğünü açıklayan EA, bu servisi test ettiklerini açıkladı.

EA CTO'su Ken Moss tarafından yapılan açıklamaya göre bulut destekli oyunlar yapmaya odaklanan şirket, her yerde, her zaman ve tüm cihazlarda oynanabilecek oyunlar üzerinde çalıştıklarını belirtti. İlk defa Project Atlas adı ile gündeme gelen servis, EA oyunlarını sevenler için oldukça önemli bir adım olabilir.

Söz konusu testin bilgisayarlardaki performans ile eşit performans sunacak şekilde, ilk defa bilgisayar üzerinden yapılacağı belirtildi. Bu testlerin ardından şirket, testleri diğer ürün platformlarına da yayacak. Şu an için deneme oyunları arasında FIFA 2019, Titanfall 2, Need for Speed Rivals ve Unravel gibi önemli yapımlar bulunuyor.

Asıl olarak kararsız bant genişliği ve farklı ağ güçleri arasında bu hizmetin nasıl çalıştığını görmek isteyen şirket, kullanıcılar içinde bütüncül bir platform oluşturmak istiyor.Microsoft, Google ve Sony gibi rakiplerin sıkı şekilde hazırlandığı bir piyasada, EA'in ne kadar başarılı olabileceği ise bilinmiyor.