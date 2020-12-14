EA, Codemasters'ı Satın Almak İçin 1 Milyar Doları Gözden Çıkardı

Electronic Arts, Codemasters'ı satın alıyor. Geçtiğimiz haftadan beri devam eden iddialar sonucunda EA'in 1,2 milyar dolarlık teklifi kabul edilmiş gibi gözüküyor. Özellikle yarış oyunlarıyla popüler olan Codemasters, daha öncesinde ise Take-Two Interactive'le anlaştığını duyurmuştu.

Electronic Arts, Birleşik Krallık'taki geliştirici Codemasters'ı, yarış oyunu türünün lideri olmak için dev bir anlaşmayla satın alıyor. Anlaşmanın, gelecek yılın ilk çeyreğinde atılacak imzalarla birlikte 1,2 milyar dolara tamamlanması bekleniyor.

Codemasters, 80'lerde popüler olan ZX Spectrum ve Commodore 64 gibi konsollara oyun geliştirmesiyle bilinen oyun pazarının en eski şirketlerinden biri. Codemasters; Dirt, Grid, Formula 1 serisi ve Project Cars'ın arkasındaki geliştiriciyi satın almasıyla birlikte son yıllarda özellikle yarış oyunlarıyla tanınıyordu.

Geçtiğimiz günlerde Sky News, EA'in Codemasters'a olan ilgisini bildirdi ve İngiliz şirketin Rockstar Games ve 2K Sports sahibi Take-Two Interactive'le 970 milyon dolarlık bir anlaşma yaptığını söyledi. EA bu anlaşmayı Pazartesi sabahı erken saatlerde doğruladı.

Electronic Arts, Codemasters'ı 1,2 milyar dolara satın alıyor

Battlefield ve FIFA gibi popüler oyunların yapımcısı olan EA, yarış simülatörleriyle tanınan Codemasters için 1,2 milyar dolarlık bir teklif sundu. Codemasters yönetim kurulu, EA'nın teklifini kabul etti ve Take-Two Interactive ile geçen ay açıklanan 759 milyon sterlinlik hisse senedi anlaşmasını iptal etti.

EA'in 40 milyar dolarlık piyasa değerinin yarısı büyüklüğünde olan Take-Two, “Codemasters ile ilgili konumunu değerlendirdiğini ve uygun olduğunda başka bir duyuru yapılacağını” söyledi. Analistler, Take-Two'nun Codemasters için artırılmış bir teklif sunacağına inanıyor.

Yatırımcı analisti olan Neil Campling, "Bazı açılardan, EA'nın hareketi savunma amaçlı olabilir. Çünkü zaten Take-Two tarafından saldırı altındalar ve franchise'larının çoğu pazarda ikinci sınıf hale geldi. Bence Take-Two Interactive, Codemasters'a uzun vadeli stratejik değeri nedeniyle daha yüksek bir teklif verecektir." dedi.

Fifa ve Madden NFL gibi spor franchise'ları bulunan EA, şirket tarihinin en büyüğü olacak Codemasters satın almasıyla birlikte yarış simülasyonu kategorisinde yeni bir AAA oyun oluşturabilir. Ayrıca şirketin popüler oyunu Need for Speed de bundan sonra Codemasters teknolojisiyle geliştirilebilir.