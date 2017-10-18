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EA, Dead Space'in Yapımcı Stüdyosunu Kapattı!

Ömer Dursun
Ömer Dursun Oyun
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ABD merkezli Electronic Arts şirketi, Dead Space ve BF:Hardline gibi önemli oyunların stüdyosu olan Viscarel Games’i kapatıyor. EA şirketi tarafından yapılan açıklamada, Star Wars’ı ön plana çıkarmak için böyle bir adım atıldığı belirtildi.

Pek çok türde başarılı yapımlar çıkaran EA, Star Wars oyununa odaklanabilmek için Viscarel Games’i kapatma kararı aldı. Viscarel’in kapatılmasıyla beraber yeni Dead Space oyununun devam edip etmeyeceği konusunda belirsizliğini koruyan şirket, Dead Space oyuncularını Star Wars’a çekmek istiyor. Bunun için EA, Star Wars’ın hikayesini çok daha iyi hale getirmek için çalışmalara başladı.

Ayrıca Viscarel Games bünyesinde çalışan kişileri işsiz bırakmayan EA, çalışanları diğer stüdyolara veya merkez stüdyo olan EA Worldwide’a gönderecek. Bu stüdyolarda işlerine devam edecek olan çalışanlar, farklı EA projelerinde boy gösterecek.

Dünya genelinde Dead Space oyununun seveni bir hayli fazla. Bu oyuncu kitlesini kaçırmamak için uğraşan EA şirketi, yeni Star Wars oyununa Vancouver’de bulunan stüdyosunda başlayacak. Ancak Dead Space kadar uzay macerasını güzel anlatan bir oyun yapabilir mi, zamanla göreceğiz.

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ETİKETLER: ea Dead Space Battlefield Hardline

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