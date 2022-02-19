EA'den Halo Infinite Suçlaması İddiasına Yanıt!

Bu haftanın başlarında, güvenilir kaynaklardan olan Tom Henderson, bir rapor yayınladı ve Electronic Arts'ın Battlefield 2042'nin talihsizliğini Halo Infinite'in sürpriz çıkışına kısmen bağladığını iddia etti. Henderson'a göre, yayıncı yakın zamanda Battlefield 2042'nin yanlış adımlarını ve ardından gelen başarısızlığını kabul etmek ve baş stüdyo görevlisi Laura Miele'nin Halo Infinite'i gündeme getirmesini tartışmak için ufak bir toplantı gerçekleştirdi. Bu konu basına sızınca da EA'den Halo Infinite suçlaması iddiasına yanıt gecikmedi. İşte detaylar!

EA'den Halo Infinite Açıklaması

Henderson'ın raporu, EA'ya odaklanan ve görünüşe göre Microsoft'un stratejisini suçlayan çok sayıda manşete yol açtı. Ancak gelen son bilgilere göre yayıncı EA bu iddiaları yalanladı. Henderson, "EA'ya göre, işler tersine döndü ve Halo Infinite multiplayer'ın sürpriz çıkışı 2042'nin başarısını gölgeledi. (keşke şaka yapıyor olsaydım) İki oyunu karşılaştırmak bence doğru olmaz çünkü Halo Infinite çok gösterişli bir oyundu, oysa Battlefield 2042 hatalar içeriyordu ve o kadar gösterişli değildi." açıklamasında bulundu.

EA iletişim Başkan Yardımcısı John Reseburg ise konu hakkında ''Bu haberler, son Battlefield lansmanı hakkında derinlemesine ve çok mütevazı bir iç konuşma olan tartışmayı ve bağlamı tam olarak yansıtmıyor. Bu, dış faktörleri suçlamakla değil, aldığımız temel öğrenmeler ve eylemlerle ilgili olan bir şey.'' diyerek haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Peki ortaya atılan bu iddia ne kadar doğru olabilir? Bana kalırsa Henderson'ın oyun dünyasında mükemmel bir sicili var, gündem yaratmak için altı boş iddialar ortaya atması için bir sebep yok.

Ancak Reseburg'in konu hakkındaki keskin sözleriyle EA'nin Halo Infinite'i suçlayıp suçlamadığını belirlemek imkansız. Henderson için adil olmak gerekirse, makalesi daha çok bir fikir yazısından oluşuyor ve yazısı kaynaklarından duyduklarını nasıl yorumladığıyla ilgili. Bunun dışında aktif oyuncu sayısının Battlefield V oyununun bile gerisinde kaldığı Battlefield 2042 için Steam mağazasındaki 94.846 kullanıcı incelemesinin sadece yüzde 30 kadarı olumlu iken, son bir aydaki 10.265 kullanıcı incelemesinin de sadece yüzde 15 kadarı olumlu olarak görülüyor.

Diğer bir deyiş ile büyük umutlar ile satışa sunulan yeni Battlefield, kelimenin tam anlamıyla büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Her ne kadar Üst Yönetici Andrew Wilson bunu olumluya çevirmek için çalışacaklarını söylemiş olsa da, bu epey zaman alacakmış gibi görünüyor. Durumdan hoşnutsuz olan oyuncular ise Electronic Arts tarafından para iadesi talep edilen bir kampanya başlattılar. Halihazırda biz bu haberi hazırlarken 56.161 kişi tarafından imzalanan kampanyanın hedefi 75.000 imza toplamak.

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