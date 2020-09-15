Origin Yerini EA Desktop Uygulamasına Bırakıyor!

Electronic Arts'ın kullanıma sunduğu dijital oyun mağazası Origin, 2011 yılından bu yana oyuncuların odak noktası olmaya devam ediyordu ancak son zamanlarda oyuncuların Origin'e olan ilgisi yavaştan azalmıştı. Electronic Arts ise uzun bir süre sonra eski dijital oyun mağazasının fişini çekme kararı aldı. Şirketin aldığı kararla beraber oyuncular artık büyük ölçüde değer kaybetmiş Origin uygulaması yerine EA Desktop uygulaması kullanılacak. Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

EA Desktop Uygulaması Ne Zaman Çıkacak?

Electronic Arts (EA), Origin ismini yeni bir fikir için bırakma kararı verdi. Origin'in eski popülaritesinin yok olduğunu gören EA, Origin uygulamasını yenilenmiş masaüstü uygulaması ile değiştiriyor. EA'nın "yeni nesil PC oyun platformu" olarak tanımladığı yeni dijital oyun mağazasının duyurusu oyunseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Oyuncular, Origin'in yerine gelecek modern dijital oyun mağazası ile Origin'de sahip olamadığı birçok özelliğe sahip olabilecek.

Yenilenmiş uygulama ile birlikte çok fazla avantaj elde edecek oyuncular, EA Desktop programını kullanmaya devam ettiği süre boyunca EA Play ve EA Play Pro'ya abone olabilecekler. Oyuncular daha sonra video oyunlarını bilgisayarına indirebilecek ve bilgisayarına indirdiği video oyunlarını aboneliğe sahip olduğu sürece oynayabilecekler. EA, Origin'in yerine yenilenmiş bir dijital oyun mağazası getirerek oyunculara daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor. Origin'de video oyunu satın alan oyuncular, satın aldığı video oyunlarını EA Desktop'ta da oynamaya devam edebilecek ve oyuncuların arkadaş listeleri olduğu gibi kalacak.

Electronic Arts'ın yardımcı yöneticilerinden Michael Blank, GamesBeat'e yaptığı açıklamada, EA Desktop'un Origin'den daha hızlı olacağını ve oyuncuların video oyunlarını daha rahat ve hızlı bir şekilde oynamalarına imkan sunacağını söyledi. 2011 yılında oyuncularla buluşan Origin'in yerine Electronic Arts tarafından duyurulan yenilenmiş dijital oyun mağazasının ne zaman geleceği ile ilgili henüz net bir bilgi verilmedi.