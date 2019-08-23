EA DICE, Battlefield V'in Beşe Beş Rekabetçi Modundan Vazgeçti

Electronic Arts ve EA DICE, büyük umutlarla satışa sundukları Battlefield V ile ilgili sorunlar yaşamaya devam ediyorlar. Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklama ile İkinci Dünya Savaşı dönemini konu alan oyun için beşe beş oynanacak olan rekabetçi modu getirileceğini duyurmuştu. Son gelen açıklama ile Battlefield V için getirilecek olan bu modun iptal edildiği onaylandı.

Bahsi geçen açıklama ise oyunun resmi sayfası üzerinden Kıdemli Üretici Ryan McArthur, yani en yetkili isim tarafından yapıldı.

"Deneyimin kalitesini geliştirmek için daha fazla odaklanmak ve bizden istediğiniz içeriğin daha fazlasını eklemek adına esasen beşe beş rekabetçi modu sunma planlarımızdan vazgeçtik. Bu modu geliştirmemek zor bir karardı ama teknik hataları çözümleme ve içerik hedeflerimize daha çabuk ulaşmak için hayati derecede önemliydi. Ancak, Battlefield için rekabete dayalı oyun deneyimi oluşturmanın peşini bırakmayacağız."

Aynı açıklamada McArthur, Battlefield V için yayınlanacak olan yeni içeriklere de değinmeden geçmedi. Hatırlayacağınız üzere EA Play 2019 sırasında oyunun bu yıla dair içerik yol haritası bağlamında Al Sundan ve Marita haritaları yayınlanmıştı. Ne var ki geride iki harita daha bulunuyor: Lofoten Islands ve Provence. Kıdemli Üretici Ryan McArthur bu iki haritanın v4.4 güncellemesinde Squad Conquest ve Team Deathmatch modlarıyla geleceğini onayladı.

Eylül ayında yayınlanacak olan 4.6 güncellemesi ise Conquest, Team Deathmatch, Breakthrough ve Squad Conquest modları için Operation Underground haritası yayınlanacak. Ayrıca ilerleyen zamanlarda yine bu harita üzerinde sınırlı bir süreliğine Rush modu da yeniden oyuncuların beğenisine sunulacak.

Son olarak, Sonbahar mevsiminde yayınlanacak olan beşinci Tides of War bölümünde ise Pasifik kıyılarına doğru uzanacak ve Iwo Jima'yı tekrardan ziyaret edeceğiz. Son çeyrekte beşinci bölüm kapsamında iki yeni bölgenin de Battlefield V oyununa eklenecek olmasının yanı sıra yeni silahlar, yeni araçlar, yeni gruplar ve yeni haritalar gelecek.