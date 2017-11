EA'e Bir Şamar da CD Projekt'ten!

The Witcher 3 gibi inanılmaz kaliteli bir oyun geliştiren ve şu an Cyberpunk 2077 üzerinde çalışan CD Projekt ekibi, Star Wars Battlefront 2'deki pay to win stratejisiyle adeta şamar oğlanına dönen EA'e bir tokat daha yapıştırmaktan geri durmadı.

Hatırlanacağı üzere Electronic Arts, Star Wars Battlefront 2'nin online modunda Star Wars kahramanlarını açabilmek için yüksek bedeller belirlemişti. Bu bedeli oyun içi para cinsinden ödemek için çok uzun süre uğraşmanız gerekiyordu. Gerçek para ile satın alınan kristallerle ise kahramanlar ışık hızıyla açılıyordu. Star Wars Battlefront 2 ücretsiz bir oyun olsaydı belki bu durum kabul edilebilirdi; fakat oyun AAA kalitede yüksek fiyatlı bir oyun olduğu için oyuncu topluluğu çileden çıkmış, reddit üzerindeki soru cevap etkinliğinde EA'in durumu açıklayan yorumunu dislike yağmuruna tutarak rekor kırmıştı. Bunun üzerine EA ve oyunun geliştiricisi DICE geri adım atarak oyundaki kristal içeren satın alım işlemlerini geçici bir süreliğine kaldırmıştı.

EA'e tek tepki gösteren oyuncular değildi. Dünyanın en büyük oyun geliştiricilerinden olan Blizzard da attığı Starcraft 2 ile ilgili Twitter mesajlarıyla EA'e yüklenmiş, kendi oyunlarının ücretsiz oynanabildiğini, hiçbir oyun içi satın alım işlemi içermediğini ve pay to win olmadığını, oyuncuların saatlerce uğraşmadan Starcraft 2'deki içeriklere erişebileceğini dile getirmişti. Şimdi de bu kervana CD Projekt katıldı. CD Projekt'in paylaştığı Twitter mesajı şu şekilde:

.@PrettyBadTweets Worry not. When thinking CP2077, think nothing less than TW3 — huge single player, open world, story-driven RPG. No hidden catch, you get what you pay for — no bullshit, just honest gaming like with Wild Hunt. We leave greed to others.