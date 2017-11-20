EA'e Bir Şamar da CD Projekt'ten!

The Witcher 3 gibi inanılmaz kaliteli bir oyun geliştiren ve şu an Cyberpunk 2077 üzerinde çalışan CD Projekt ekibi, Star Wars Battlefront 2'deki pay to win stratejisiyle adeta şamar oğlanına dönen EA'e bir tokat daha yapıştırmaktan geri durmadı.

Hatırlanacağı üzere Electronic Arts, Star Wars Battlefront 2'nin online modunda Star Wars kahramanlarını açabilmek için yüksek bedeller belirlemişti. Bu bedeli oyun içi para cinsinden ödemek için çok uzun süre uğraşmanız gerekiyordu. Gerçek para ile satın alınan kristallerle ise kahramanlar ışık hızıyla açılıyordu. Star Wars Battlefront 2 ücretsiz bir oyun olsaydı belki bu durum kabul edilebilirdi; fakat oyun AAA kalitede yüksek fiyatlı bir oyun olduğu için oyuncu topluluğu çileden çıkmış, reddit üzerindeki soru cevap etkinliğinde EA'in durumu açıklayan yorumunu dislike yağmuruna tutarak rekor kırmıştı. Bunun üzerine EA ve oyunun geliştiricisi DICE geri adım atarak oyundaki kristal içeren satın alım işlemlerini geçici bir süreliğine kaldırmıştı.

EA'e tek tepki gösteren oyuncular değildi. Dünyanın en büyük oyun geliştiricilerinden olan Blizzard da attığı Starcraft 2 ile ilgili Twitter mesajlarıyla EA'e yüklenmiş, kendi oyunlarının ücretsiz oynanabildiğini, hiçbir oyun içi satın alım işlemi içermediğini ve pay to win olmadığını, oyuncuların saatlerce uğraşmadan Starcraft 2'deki içeriklere erişebileceğini dile getirmişti. Şimdi de bu kervana CD Projekt katıldı. CD Projekt'in paylaştığı Twitter mesajı şu şekilde:

.@PrettyBadTweets Worry not. When thinking CP2077, think nothing less than TW3 — huge single player, open world, story-driven RPG. No hidden catch, you get what you pay for — no bullshit, just honest gaming like with Wild Hunt. We leave greed to others. — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) 19 Kasım 2017

Bu mesajda temel olarak Cyberpunk 2077'den bahsediliyor. Fakat mesajın son kısmındaki "We leave greed to others" kısmı olaya noktayı koymakta. Bu ifadenin Türkçe karşılığı tam olarak "Biz, açgözlülüğü başkalarına bırakıyoruz.". Eğer oyun dünyasını takip ediyorsanız atılan bu taşın tamamen EA'i hedef aldığını tahmin edebilirsiniz.

Electronic Arts'ın geçtiğimiz senelerde CD Projekt'i satın almaya çalışmış olması da aynı bir ironi. CD Projekt'in bu teklifi reddetmiş olması, firmanın oyuncuların gönlünü fetheden yaklaşımını devam ettirebilmesi açısından çok önemli bir karardı.

CD Projekt, sözde açgözlülüğe karşı olmasının yanısıra fiilen de bu tavrını korumuş ve iyi niyetini kanıtlamış bir firmaydı. EA ve Ubisoft gibi firmaların dünyalar ödediğiniz oyunlarında size kostümler, ekipmanlar ve kozmetik içerikleri çok yüksek fiyatlarla itelemeye çalışması, alışıldık ve bu firmaların itibarını zedeleyen bir durumdu. CD Projekt'e baktığımızda ise The Witcher 3'te bu tür içerikleri tamamen bedavaya oyunculara sunduğunu görüyoruz. Oyun için yayınlanan indirilebilir içerikler ise birkaç saat oyun süresi sunan, çerezlik içerikler değil, tam anlamıyla genişleme paketi olarak değerlendirilebilecek içeriklerdi. Üstelik The Witcher 3, EA ve Ubisoft oyunlarıyla karşılaştırıldığında neredeyse 2 kat daha ucuz fiyatla satışa sunulmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Cyberpunk 2077 hakkında açıklamalar yapan CD Projekt ekibi, oyunda online elementler olabileceğini söylemişti. Bu da akıllara "CD Projekt de pay to win mekaniklerini mi düşünüyor acaba?" sorusunu getirmişti. İşte yukarıdaki Twitter mesajı da bu soruya cevap olarak paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre kaygılanmamıza gerek yokmuş, Cyberpunk 2077 en az Witcher 3 kadar büyük bir yapım olacakmış, devasa bir tek kişilik senaryo modu, açık dünya, hikaye odaklı RPG olması Cyberpunk 2077'nin özellikleri olarak sıralanıyor. Herhangi bir saçmalığa yer vermeyecek oyunun Witcher 3 gibi dürüst oyunculuğa önem vereceği de vurgulanıyor ve açgözlülüğün CD Projekt müessesi ile hiçbir alakası olmadığı söyleniyor. Sabırsızlıkla oyunu görmek için bekliyoruz.