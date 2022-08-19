EA, FIFA 23'ü Yanlışlıkla 1 TL'den Sattı

Sevilen futbol oyunu serisi FIFA'nın geliştiriciliğini üstlenen EA Sports, geçtiğimiz haftalarda ön siparişe açılan serinin yeni oyunu FIFA 23'ü Hindistan'da yanlışlıkla 4.80 rupi yani 1 TL'ye sattı. Durum hızla fark edilip düzeltilse de pek çok kullanıcı bu hatadan faydalandı.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bu olay üstelik oyunun Ultimate Edition sürümünde yaşandı. Normalde 4.800 rupi yani oyaklaşık 1.090 TL'den satılması gereken paket, yapılan bir hata nedeniyle 4.80 rupi yani 1 TL'ye satışa sunulmuş oldu.

Fiyat Hatası Epic Games Mağazasında Yaşandı

Hint oyuncular tarafından anında fark edilen ve paylaşılan bu fiyat hatasından pek çok oyuncu yararlandı. Epic Games üzerinde satış sayfasında %99,98 oranında indirim gözüken oyunu binlerce oyuncu sipariş verdi.

Daha ilginci ise EA bu hatayı kabullendi ve satın alımı gerçekleştiren oyuncuların para iadelerinin yapılmayacağını ve satın alımların kabul edileceğini açıkladı. Hatanın kendileri üzerinden kaynaklandığını belirten EA ekibi bu açıklamasıyla da oyuncuları mutlu etmiş oldu. EA, atmış olduğu mail ile oyuncuları bilgilendirdi.

Günümüzde bunun gibi benzeri durumlar Steam'in önermiş olduğu kur nedeniyle Türkiye'de de yaşanabiliyor. Bunun en yakın örnekleri ise WWE 2K22 ve The Callisto Protocol'ün 92 TL'den satışa sunulup, bir süre sonra fiyatlarının değiştirilmesiyle gerçekleşmişti.