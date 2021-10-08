EA, FIFA Serisi İçin İsim Değişikliğine Gidebilir!

FIFA serisi, 1993'ten beri EA ile eş anlamlı olarak görülüyor. Benzer şekilde EA söz konusu olduğunda da pek çok oyuncunun aklına FIFA geliyor. Dünyanın dört bir yanında seveninin olduğu FIFA'nın adı, son gelişmelere bakılacak olursa yakın bir zamanda değişebilir.

EA, yakın bir tarihte yayımlamış olduğu basın bülteninde video oyunu serisi FIFA'nın yakın zamanda isminin değişebileceğine işaret etti. Şirket, yayımladığı basın bülteninde EA Sports markası altında piyasaya sürülen futbol oyunlarının yeniden adlandırılması ile ilgili araştırmaların sürdüğünü belirtti.

EA, FIFA Serisi İçin Neden İsim Değişikliğine Gitmeyi Amaçlıyor?

EA, konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Bu, futbol dünyasındaki diğer tüm resmi ortaklarımızdan ve lisanslarımızdan ayrı olan FIFA ile sözleşmemizi gözden geçirdiğimiz anlamına geliyor."

Serinin son oyunu FIFA 22'nin 1 Ekim'deki lansmanından bu yana 9 milyondan fazla oyuncu kazanması ve dünya çapında yeni bir rekor daha kırması, video oyunu serisinin ne kadar sevildiğinin bir göstergesi olabilir.

Peki, siz milyonlarca oyuncu tarafından sevilerek oynanan FIFA'nın isminin değişmesi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Ad değişikliği ile ilgili bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

eFootball 2022 Beklentileri Karşılamadı

Pro Evolution Soccer (PES) bir süre önce isim değişikliğine gitmiş ve video oyunu serisinin yeni oyunu olan eFootball 2022 tamamen ücretsiz bir şekilde oyuncularla buluşturulmuştu. Yeni video oyunu ne yazık ki oyuncuların beklentisini karşılamakta başarılı olamadı.

eFootball 2022'nin beğenilmemesinin ve bu kadar acımasızca eleştirilmesinin nedeni özellikle sosyal medya platformlarına bakıldığında görülebiliyor. Pro Evolution Soccer (PES) hayranlarının en çok yakındığı sorun, video oyununun sahip olduğu animasyonlar oldu.

Bir Twitter kullanıcısı, EA'in Lionel Messi karakterinin çok daha gerçekçi olduğuna dikkat çekti. Oyuncular arasında paylaşılarak hızla yaygınlaşan aşağıdaki görüntülerde video oyununun kapak yıldızı olan Lionel Messi'nin rakip video oyunu FIFA 2022'deki Lionel Messi'den çok daha az gerçekçi olmasına odaklanılıyor.

Oyundaki hataların sayısız çoklukta olması, oyuncuları en çok kızdıran konulardan biri oldu. Bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşılan videoda ise hakemin yerle birleşik bir şekilde hareket ettiği gözler önüne serildi.