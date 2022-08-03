EA Games'ten İki Yeni Marvel Oyunu Geliyor

Geçtiğimiz günlerde EA Games'in Marvel'ın sevilen kahramanı Black Panther üzerine hikaye odaklı bir oyun geliştireceği ortaya çıkmıştı. Çıkan söylentilerden sorumlu olan oyun gurusu, EA Games'in Black Panther dışında bir Marvel projesi daha olduğu düşünülüyor.

Sektörün tanınan isimlerinden Jeff Grubb ve Tom Henderson, Game Mess Mornings adlı programlarında EA Games'in iki yeni Marvel oyunu üzerinde çalıştığını iddia etti. Jeff Grubb'a göre Square Enix'in geliştirdiği Marvel's Avengers oyunun aksine EA Games tarafından yapılacak oyunlar tek kişilik ve hikaye odaklı olacak.

Iron Man'in Hikaye Odaklı Oyunu Gelebilir!

İddiaya göre Marvel'ın en sevilen süper kahramanları arasında yer alan Iron Man'in hikaye odaklı oyunu gelebilir. Tom Henderson adlı bir kullanıcı paylaştığı bir tweette Jeff Grubb'un açıkladığı yeni Marvel projelerinden birinin Iron Man projesi olabileceğini duyduğunu belirtti. Şimdilik bu iddialar sadece bir söylenti olarak kalsa da çoğu kişi EA Games'in Marvel projeleri üzerinde çalıştığını düşünüyor.

Henüz doğrulanmayan bilgilerle yetinmeyen Marvel fanlarını sevindirecek haberler var! Playstation'ın en sevilen oyunlarından biri olan Marvel's Spider-Man PC sürümü 12 Ağustos'ta erişime açılıyor. Mahallemizin süper kahramanı Spider-Man'in maceralarına tanık olmak için Steam'den ön sipariş vermeyi unutmayın!