Fidye Alamayan EA Hackerları Çaldıkları Bilgileri Sızdırıyor

EA hackerlarının sızdırma girişimi resmen başladı. Geçen ayki EA hack olayının arkasındaki hackerlar, fidye talep etmelerine rağmen verileri çevrim içi olarak sızdırmaya karar verdi. FIFA 21 de dahil olmak üzere bazı kritik kaynak kodları internete düşmüş durumda.

Geçen ay, bilgisayar korsanları EA'den bir ton gizli veri çalmayı başardı: FIFA 21'in kaynak kodu ve hatta yayıncının Frostbite oyun motoru için kaynak kodu ve araçları dahil. Bilgisayar korsanları verileri çevrim içi olarak satmayı düşünmüştü, ancak bunun yerine bir kısmını forumlara yüklemeye karar verdiler.

EA hackerları oyunları sızdırmaya başladı

Motherboard'a göre, dahili araçlara ve EA'in Origin mağazasına referans içeren 1.3GB'lık veri önbelleği paylaşıldı. Bilgisayar korsanlarından gelen mesaj, birkaç hafta önce fidye için EA ile iletişime geçildiğini, ancak EA'in yanıt vermediğini söylüyor. Hackerlar ayrıca EA ödeme yapana kadar veri sızdırmaya devam edeceklerini belirtti.

EA, bu haftanın başlarında Motherboard'a dosyaları analiz ettiğine dair bir açıklama yayınlayarak tehditlerin farkında olduğunu belirtmişti. Müşterilerine ait hiçbir özel verinin etkilenmediğini ve federal kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışmaya devam ettiğini yineleyen şirket, olaydan bu yana güvenliğini artırdığını da belirtti.

Bilgisayar korsanları EA'den bazı yetkililere fidye taleplerini gönderdiklerini iddia etse de, şirket hiçbir bilgi almadığını söyledi.

EA, bu büyüklükte bir hackten zarar alan tek şirket değil. Bu yılın başlarında CD Projekt Red benzer bir şeyle karşı karşıya kalmıştı. Bir bilgisayar korsanı, Cyberpunk 2077 de dahil olmak üzere birden fazla oyunun kaynak kodunu çalmıştı. Şirket tıpkı EA gibi fidye bildirimi de aldı, ancak bilgisayar korsanıyla pazarlık etmeyeceğini açıkça belirtti.

Hack olayı EA için biraz sıkıntılı bir döneme denk geldi. EA Play Live sunumu için heyecan toplamak isteyen şirket, oyunculara karşı olan güvenini kaybetmiş durumda. Etkinlik Temmuz ayı sonunda gerçekleşmesi planlanıyor, ancak günlere bölünerek yapılacak. Örneğin EA Sports oyunlarına adanmış bir oyun birkaç gün içinde tanıtılacak ve büyük olasılıkla yeni duyurulan FIFA 22'yi içerecek.

EA ayrıca hangi oyunların gösterilmeyeceğini de onayladı. Bazı insanlar Star Wars Jedi: Fallen Order'ın devam oyununun duyurulacağını teorileştirmişti, ancak EA gelecek yıla kadar yeni Star Wars oyunları açıklanmayacağını söyledi.