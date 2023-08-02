EA'in İlk Çeyrek Mali Sonuçları Açıklandı: Şirket Rekor Kâr Elde Etti!

EA, içinde bulunduğumuz mali yıl için ilk çeyrek finansal sonuçlarının şimdiye kadarki en yüksek kârlı dönemi olduğunu açıkladı.

Şirketin bu çeyrekteki net satışları bir önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %21 artarak 1,578 milyar dolar oldu.

Net satışlar, dijital olarak satılan veya fiziksel olarak satılan ürün ve hizmetlerin net miktarını kapsıyor ve sadece oyun satışlarını değil, lisans ücretleri, ticari ürünler ve oyun içi reklamlar gibi diğer gelirleri de içeriyor.

FIFA 23 ve Star Wars Jedi: Survivor Satışları Mali Başarı Getirdi

EA'ya göre rekor kırılan dönemin ana nedeni FIFA 23'ün devam eden popülaritesi ve Star Wars Jedi: Survivor'ın piyasaya sürülmesiydi.

CEO Andrew Wilson bir kazanç çağrısı sırasında şu ifadeleri kullandı:

"FIFA Ultimate Team on milyonlarca hayranın ilgisini çekti ve günlük ortalama kullanıcı sayısı %15 arttı. FIFA Mobile sadece bu çeyrekte 65 milyondan fazla yeni oyuncuyu kendine çekti. FIFA Online aylık, haftalık ve günlük ortalama kullanıcı sayısında çift haneli büyüme kaydetti."

FIFA 23'ün ilk çeyrekteki net satışları da serinin tarihi için bir rekor oldu ve CFO Stuart Canfield bunun "devasa bir çevrimiçi topluluğun gücünü ve potansiyelini daha da gösterdiğini" söyledi.

Peki siz EA'in mali açıdan büyümesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.