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EA'in Yeni Abonelik Sistemi Origin Access Premier Duyuruldu!

EA'in Yeni Abonelik Sistemi Origin Access Premier Duyuruldu!
Oğuzhan Arslan
Oğuzhan Arslan - | Oyun
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EA Games, yeni abonelik sistemi Origin Access Premier'i EA Play konferansında duyurdu!

E3 2018 etkinliğinin açılış konferasını yapan Electronic Arts, bombayı patlattı. Bütün Electronic Arts oyunlarını oynamanızı sağlayacak olan abonelik sistemi Origin Access Premier'i duyuruldu.

 

Origin Access Premier sayesinde bütün Electronic Arts oyunlarını oynayabileceğinizi söylemiştik. Bu oyunlar arasında Battlefield V, Anthem ve FIFA 19 gibi yeni oyunlar da yer alacak. Yeni abonelik sisteminin en dikkat çekici özelliği bu. Yeni çıkan bir oyunun fiyatının 300-400 lira olduğunuzu düşündüğümüzde Origin Access Premier'in ilaç gibi geleceği aşikar.

Origin Access Premier sayesinde oyunları oynamak için indirmemize gerek kalmayacak. Oyunların görüntüsü ekranınıza aktarılacak. Bu sayede depolama alanı kullanmanıza gerek kalmayacak. Origin Access Premier abonelik sistemi şimdilik sadece PC platformu için devrede olacak. 

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