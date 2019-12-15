EA Motive Studios, Yeni Bir Star Wars Oyunu Üzerinde Çalışıyor

Jade Raymond tarafından kurulmuş olan EA Motive Studios, halihazırda iki farklı proje üzerinde çalışıyor. Bu projelerden bir tanesi bir Star Wars üzerine olacakken, diğeri hakkında herhangi bir bilgi verilmiyor.

Montreal International Game Summit (Montreal Uluslararası Oyun Zirvesi) sırasında Games Industry sitesi tarafından gerçekleştirilen röportaj sırasında konuşan EA Motive Studios Başkan Yardımcısı Patrick Klaus, ilk kez kendi bünyelerinde bir oyun geliştirmekte oldukları için kendi kimliklerini oluşturmaya çalışmaları halen devam ediyormuş. Bildiğiniz gibi stüdyo geçmişte BioWare tarafından geliştirilmiş olan Anthem, EA DICE tarafından geliştirilmiş olan Star Wars: Battlefront II ve kapanan Visceral Games stüdyosunun da iptal olan Star Wars oyunu için destek konumundaydı.

"Kendi DNA kimliğimizi belirlemek için dahili olarak birçok çalışma yapıyoruz. Kimiz ve ne yapıyoruz?" yorumunda bulundu Klaus ve devam etti. "Dahili olarak iletişim aşamasındayız ve stüdyoların da buna destek vermesini sağlıyoruz, ki böylece gittiğimiz yöne kendilerini adayacaklar ve nedenini anlayacaklar. Ve sonra, oyunlarımızı çıkartığımız zaman ve kaliteli oyunlar çıkarttığımız zaman kimliğimiz harici olarak kanıtlanmış olacak."

EA Motive Studios Başkan Yardımcısı Patrick Klaus tarafından söylenenlere bakılırsa, başta eşsiz bir deneyim sunacağı söylenen yeni Star Wars oyununu yakın bir zamanda göremeyecekmişiz gibi görünüyor ama anlaşılan o ki Jade Raymond'ın bıraktığı yerden devam edilecek. Bakalım stüdyo karşımıza nasıl oyunlarla çıkacak? Merakla takip edeceğiz.