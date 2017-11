EA, Oyuncuların Önünde Diz Çöküp Tövbe İstedi!

Electronic Arts, bugün resmi olarak Star Wars Battlefront 2'yi yayınlanacak. EA, oyunun çıkışı öncesinde bir süredir Star Wars Battlefront 2 betasında oyunculara oyunu deneme imkanı veriyordu.

Star Wars Battlefront 2 beta sürecinde oyun dinamiklerine göz atan oyuncular, oyunun multiplayer modunda ödemeler ile karşılaşmışlardı. Star Wars evrenindeki belli kahramanların kilidini açabilmek için oyuncuların ya oyun içi para kullanması ya da gerçek parayla kristal satın alarak bu kristallerle kahramanların kilidini açması gerekiyordu. Kahramanların oyun içi para bedellerinin oldukça yüksek olması, maddi güce sahip olan ve kristal satın alabilen oyunculara haksız avantaj kazandırabilirdi. İşte bu durum büyük tepki çekmişti; çünkü Star Wars Battlefront 2 ücretsiz oynanabilen bir oyun değildi. AAA kalitede, yüksek fiyatla satın alınan bir oyunda bu tür "pay to win" mekaniklerinin bulunması kabul edilebilir bir durum değil.

EA, pay to win mekaniklerini açıklamaya çalıştığı bir reddit soru - cevap oturumunda reddit tarihinin dislike rekorunu kırmıştı. Oyuncular toplu olarak EA'i boykot edeceklerini duyurmuş, EA'in aklını başına toplaması gerektiğini söylemiş, hatta bazı oyuncular Star Wars Battlefront 2 geliştiricilerine ölüm tehditleri savurmuştu.

Electronic Arts bu gelişmeler üzerine yeni bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Yaptıkları açıklama ise biraz "kuzenim yapmış" havasında. Aslında pay to win mekaniklerini amaçlamadıklarını, çok temiz kalpli olduklarını, olayın tamamen bir yanlışlıktan ibaret olduğunu dile getiriyorlar. İşte EA bünyesinde bulunan, oyunun geliştiricisi DICE firmasının başındaki isim Oskar Gabrielson tarafından yapılan açıklama:

Today, we turned off in-game purchases for #StarWarsBattlefrontII. The game is built on your input, and it will continue to evolve and grow. Read the full update: https://t.co/asGASaYXVp pic.twitter.com/vQSOmsWRgk