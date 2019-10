EA Oyunları Sonbaharda Steam'e Gelmeye Başlayacak

Bir süredir ortalıklarda dolaşan Electronic Arts oyunlarının Steam mağazasına gelmesi durumu vardı. Geçtiğimiz sene itibarıyla ortaya çıkan bu durum, Amerika menşeli yayıncının Twitter üzerinden yaptığı imalı paylaşım ile müjdelenmişti. Electronic Arts ile Valve arasında yapılan ortaklık anlaşması resmi olarak duyuruldu.

Amerika menşeli yayıncının kendi sayfası üzerinden yapılan duyuru bağlamında Electronic Arts oyunları ve EA Access servisi, Steam mağazasına da gelecek. İlk oyun ise 15 Kasım 2019 tarihi itibarıyla Star Wars Jedi: Fallen Order olacak. Hatta şu anda ön-siparişe açılmış durumda. Standart Sürüm fiyatı 399 TL iken, Deluxe Sürüm fiyatı ise 469 TL. Bu oyunun sonrasındaki zaman zarfında The Sims 4, Unravel 2, Apex Legends, FIFA 20 ve Battlefield V dahil birçok Electronic Arts oyunu da Steam mağazasına gelmeye devam edecek.

Electronic Arts ve Valve aynı zamanda Steam ile Origin entegrasyonunun da müjdesini verdiler. Bu entegrasyon sayesinde sağlanacak Cross-Play desteğiyle iki mağazanın kullanıcıları Amerika menşeli yayıncının oyunlarını aynı sunucularda buluşarak bir arada oynayabilecekler.

Son olarak, EA Access servisi Steam mağazasında önümüzeki İlkbahar mevsiminde faaliyete geçecek. İşleyiş PlayStation 4 ve Xbox One platformlarındakilerden farklı olmayacak. Aktif aboneliğiniz ile Electronic Arts oyunlarını çıkışlarından önce on saat süreyle deneyebileceksiniz. Ayrıca ücretsiz oyun kütüphanesine sınırsız erişim ve her türlü alışverişinizde de % 10 oranında indirim hakkınız olacak.

Merak edilen daha fazla detayın gelecek zaman zarfında paylaşılacağı söyleniyor.