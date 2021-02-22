EA, Oyununuzu Anında Oynayabileceğiniz Sistem Üzerinde Çalışıyor

Electronic Arts, oyuncular için büyük bir yarar sağlayacak yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyormuş gibi görünüyor. Yakın bir zaman önce keşfedilen bir detaya göre, patent başvurusu yapılan teknoloji ile oyununuzu anında oynayabileceğiniz bir sistem gelecek.

Bildiğiniz gibi son dönemde oyunlar, platform fark etmeksizin devasa boyutlara ulaşmış durumda ve inmesini beklerken oldukça uzun bir zaman geçiyor. Bu da çoğu zaman can sıkıcı bir süreç olabiliyor. Electronic Arts ise bu durumun önüne geçebilmek adına yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyormuş gibi görünüyor.

EA Teknolojisi ile Oyunlar Anında Oynanabilecek

GameRant tarafından fark edilene göre Amerika menşeli yayıncı, Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisi üzerinden yeni bir patent başvurusunda bulunmuş. Plana göre, talep edilmesi durumunda dolaylı bir simülasyon motoru ile oyuncuya oyunun eş akışlı (stream) versiyonu sunulacak.

Patentin açıklama kısmında, kullanıcıların çok geniş bir cihaz yelpazesinde oyunlarını hızlıca oynamaya başlayabilmeleri için, dinamik oyun istemcisinin özel bir eş akış oyun motorunu bir uygulama eş akış servisi ile kullanabileceğinden bahsedilmiş olduğu görülebiliyor. Bu da Stadia veya diğer Bulut tabanlı servislerin özel çevrimiçi eş akış sistemine benzer olarak, sahip olduğunuz bir oyunu yerel sisteminize indirmeden oynayabileceğiniz anlamına geliyor.

Buradan daha fazla detay edinebileceğiniz patentte bahsedilenlere göre Electronic Arts, yeni aldığı bir oyunu arkadaşları ile hemen oynamak isteyen veya sınırlı bir zamanı olan oyuncular için can sıkıcı olabilecek bir hayli uzun kurulum aşamasını talep edildiğinde ortadan kaldırarak hemen oynamaya başlamalarını sağlayabilmek için böyle bir çözüm yolu getirmenin amaçlandığını dile getirmiş. Diğer bir deyiş ile kurulumu beklemek için zamanınız yok ise, alternatif olarak eş akış yolunu tercih edebileceksiniz.

Ancak görünüşe göre, eş akış ile oynatılan bir oyun için iyi bir internet bağlantınızın olması gerekecek. Ama beklemeyi sevmeyen, oyununu aldığı gibi oynamak isteyen oyuncular için tercih edilebilir bir çözüm yolu olacakmış gibi görünüyor.

Electronic Arts şu an için herhangi bir açıklamada bulunmuş değil. Hatırlayacağınız üzere Amerika menşeli yayıncı, geçmişte bu tarz bir sistem üzerinde çalıştığını dile getirmişti. Ne var ki uzun zamandır bu sistemden haberdar değildik. Görünüşe göre çalışmalar halen devam ediyor ve yakın bir zaman içerisinde beklenen duyuru gerçekleştirilebilir. Gelişmeleri takipte olacağız.