EA Play Servisi Steam Tarihi Duyuruldu, Bu Ayın Sonunda Geliyor

Electronic Arts, EA Play servisi Steam tarihi duyurusunu sonunda gerçekleştirdi. Bu ay sonu itibarıyla faaliyete geçiyor. Detayı ise haberimizde sizleri bekliyor.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile EA Access ve Origin Access, EA Play adı altında bir araya getirilecek iken Origin Access Premier ise EA Play Pro adını alacaktı. Bu değişim en nihayetinde dün itibarıyla gerçekleşti. İşleyiş sistemi ise aynen devam edecek. Yani Electronic Arts tarafından yayınlanan oyunları erkenden deneme fırsatı bulmanın yanı sıra abonelere özel içerikler, her türden satın alımlarda % 10 indirim hakkı ve zamanla genişleyen ücretsiz oyun kütüphanesi gibi avantajları devam ediyor.

EA Play servisinin, özel oyun içi meydan okumalar ve seçili oyunlar ile ilgili olarak aylık ödüller gibi avantajları da olacak. Amerika menşeli yayıncı tarafından verilen detaylara göre, mesela Madden NFL 21 oyuncuları yeni sezona erkenden yani 21 Ağustos 2020 tarihinde başlayabilecekler. Ayrıca EA Play Challenges, Madden Ultimate Team içinde başlangıç günü paketi, her ay üç Gold Team Fantasy Pack ve ek takviyeler sunulacak. FIFA 21 oyuncuları, oyunun deneme sürümüne 1 Ekim 2020 itibarıyla erişim sağlayabilecek ve çıkış öncesi meydan okumaları tamamlayarak ödüllere ve tüm sezon için FIFA Ultimate Team Season Objective XP takviyeleri gibi ek avantajlara sahip olabilecekler. Star Wars: Squadrons oyuncuları ise Interceptor Elegance Helmet ve Ashen Monarch Starfighter Paint Job Set gibi oyun içi takviyeler kazanabilecekler.

EA Play Servisi Steam Tarihi Ne Zaman?

İsim değişikliğinin dışında Electronic Arts, EA Play servisinin Steam mağazasında 31 Ağustos 2020 tarihinde faaliyete geçeceğini de müjdeledi. Ancak ortada ilginç bir durum var ki, geçtiğimiz hafta açılan sayfada belirtilen ücretlendirmeyle ilgili detaylar sonradan kaldırılmış. Hatırlayacağınız üzere önceden, aylık abonelik bedeli 12 TL ve yıllık abonelik bedeli ise 65 TL olarak belirtilmiş. Umarız herhangi bir zam haberiyle karşılaşmayız. Yeni gelişmeleri takipte olacağız.