EA Play, Steam'e Geldi, Abonelik Fiyatları Yüksek!

Uzun zamandır beklenen gün geldi. EA Play, Steam'e geldi. Artık istediğiniz zaman Electronic Arts şirketinin ücretli abonelik servisini kullanmaya başlayabilirsiniz.

İlk olarak Xbox One platformunda EA Access adıyla faaliyete geçen servis, geçtiğimiz sene PlayStation 4 kullanıcıları ile de buluşmuştu. Birkaç ay sonrasında ise Valve ile yapılan ortaklık anlaşması neticesinde Steam mağazasına da geleceğini öğrenmiştik.

Yakın bir zaman önce Amerika menşeli yayıncının yaptığı resmi duyuru ile EA Access ve Origin Access EA Play adı altında birleşmiş ve Origin Access Premier de EA Play Pro adını almıştı. Aynı duyurunun içeriğinde, yeni adıyla EA Play servisinin 31 Ağustos 2020 tarihinde Steam mağazasına geleceğinin müjdesi verilmişti.

EA Play, Steam için Faaliyete Geçti

Dün itibarıyla artık Steam kullanıcıları EA Play servisini kullanabilecekler. Ücretli abonelik servisinin sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Aylık aboneliği 29 TL ve yıllık aboneliği de 169 TL karşılığında satın alabileceğiniz EA Play, İşleyiş sistemi ise aynen devam edecek. Yani Electronic Arts tarafından yayınlanan oyunları erkenden deneme fırsatı bulmanın yanı sıra abonelere özel içerikler, her türden satın alımlarda % 10 indirim hakkı ve zamanla genişleyen ücretsiz oyun kütüphanesi gibi avantajları devam ediyor.

EA Play servisinin, özel oyun içi meydan okumalar ve seçili oyunlar ile ilgili olarak aylık ödüller gibi avantajları da olacak. Amerika menşeli yayıncı tarafından verilen detaylara göre, mesela Madden NFL 21 oyuncuları yeni sezona erkenden yani 21 Ağustos 2020 tarihinde başlayabilecekler. Ayrıca EA Play Challenges, Madden Ultimate Team içinde başlangıç günü paketi, her ay üç Gold Team Fantasy Pack ve ek takviyeler sunulacak. FIFA 21 oyuncuları, oyunun deneme sürümüne 1 Ekim 2020 itibarıyla erişim sağlayabilecek ve çıkış öncesi meydan okumaları tamamlayarak ödüllere ve tüm sezon için FIFA Ultimate Team Season Objective XP takviyeleri gibi ek avantajlara sahip olabilecekler. Star Wars: Squadrons oyuncuları ise Interceptor Elegance Helmet ve Ashen Monarch Starfighter Paint Job Set gibi oyun içi takviyeler kazanabilecekler.