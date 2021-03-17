Sonunda EA Play’in PC için Xbox Game Pass tarihi duyuruldu!. Electronic Arts tarafından yapılan duyuru ile beklenen birleşme bu hafta içerisinde gerçekleşecek. Detaylar haberimizde.

Geçtiğimiz yıl içerisinde Electronic Arts ve Microsoft sürpriz bir ortaklık anlaşması imzaladıklarını duyurmuşlardı. Bu ortaklık anlaşması sonrasında EA Play servisinin, Steam mağazası sonrasında Xbox Game Pass Ultimate içeriğine de dahil edileceği müjdelenmişti. Yani Xbox Game Pass Ultimate aboneliği ile yüzden fazla oyunun bulunduğu devasa bir kütüphanenin, xCloud servisinin ve Games With Gold oyunlarının yanı sıra EA Play kütüphanesinde bulunan oyunlara da erişim sağlayabilmeniz mümkün oluyor.

Beklenen birleşim ise 15 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşmişti. Ne var ki bu birleşim sonrasında, sadece Xbox One ve Xbox Series kullanıcıları Electronic Arts servisindeki oyunlara erişim sağlayabilir olmuşlardı. PC platformu için beklenmedik bir erteleme son konusu olmuş ve bu zamana kalmıştı.

EA Play'in PC için Xbox Game Pass Tarihi Ne Zaman?

Bugün ise bir başka beklenen duyuru yapıldı. Electronic Arts tarafından yapılan duyuruya göre EA Play, 18 Mart 2021 Perşembe günü yani yarın TSİ 23:59 sıralarında hem PC için Xbox Game Pass hem de Xbox Game Pass Ultimate içeriğine dahil olacak ve Amerika menşeli yayıncının altmıştan fazla oyununa aboneliğiniz boyunca erişim sağlayabileceksiniz.

Hem işleyiş hem de sunulan imkanlar açısından Origin Access ile arada herhangi bir farklılığın yaşanmadığı EA Play, Electronic Arts tarafından yayınlanan oyunları erkenden deneme fırsatı bulmanın yanı sıra abonelere özel içerikler, her türden satın alımlarda % 10 indirim hakkı ve zamanla genişleyen ücretsiz oyun kütüphanesi gibi avantajları devam ediyor. Bunların yanı sıra özel oyun içi meydan okumalar ve seçili oyunlar ile ilgili olarak aylık ödüller gibi avantajları da oluyor.

Peki siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce EA Play başarılı bir servis mi ve PC için Xbox Game Pass'e de gelmesi iyi oldu mu? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.