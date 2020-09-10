EA Play Xbox Game Pass’e Ücretsiz Ekleniyor! 60'tan Fazla Oyun Ücretsiz

Microsoft ve Electronic Arts, Xbox Game Pass'in değerini daha da artırmak için bir araya geldi. EA Games'in eskiden EA Access olarak bilinen abonelik hizmeti EA Play, bu yıl Xbox Game Pass Ultimate ve PC için Xbox Game Pass'e ek ücret olmaksızın dahil edilecek.

Microsoft bugün EA Play abonelik hizmetindeki 60'dan fazla oyunun Xbox Game Pass'e ekleneceğini duyurdu. Bu yeni anlaşma Game Pass abonelerine ek ücret ödemeden sunulacak. Microsoft blog yazısına göre Game Pass'e bu tatil döneminde katılacak olan EA Play Xbox Series S'nin 10 Kasım lansmanını işaret ediyor gibi gözüküyor.

Xbox Game Pass üyelerine EA Play oyunları ücretsiz

FIFA 20, Titanfall 2 ve Battlefield, Star Wars Battlefront, Mass Effect, Skate ve The Sims gibi oyunlar da dahil olmak üzere EA'in 60'tan fazla oyununu indirip oynayabilecek olan Xbox Game Pass aboneleri, yine aynı şekilde FIFA 21 ve Madden NFL 21 gibi 10 saate kadar oynanabilen demoları da indirebilecek.

EA Play oyunları Xbox konsollarında ve Windows 10 bilgisayarlarda mevcut olacak ve Microsoft'a göre en iyi EA Play oyunları, Xbox Game Pass Ultimate üyelerinin Android cihazlarda bulut üzerinden (Project xCloud) herhangi bir ek ücret ödemeden oynaması için de mevcut olacak.

Xbox Game Pass ile her yerde oyun oynayın

Eğer henüz Xbox Game Pass abonesi değilseniz yeni nesil konsollar piyasaya sürülmeye hazırlanırken kesinlikle kaydolmayı düşünmeye değecek. Yıl sonuna kadar yeni Xbox Series S ve Series X konsolları piyasaya sürülecek ve Game Pass; konsollarda, PC'lerde ve birçok Android cihazda oynanabilecek.