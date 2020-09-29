EA Play'in Xbox Game Pass Ultimate'e Eklenme Tarihi Belli Oldu

EA Play'in Xbox Game Pass Ultimate'e eklenme tarihi Microsoft tarafından duyuruldu. Söylenene göre beklenen birleşme, yeni nesil konsolların çıkış gününde gerçekleşecek. İşte detaylar!

2017 yılında Xbox One ve geçtiğimiz sene de PC platformunda faaliyete geçen Xbox Game Pass, sunduğu imkanlar ile biz oyuncular için vazgeçilmez hale gelmişti. Daha sonradan gelişmiş Xbox Game Pass Ultimate servisini de devreye sokan Microsoft, oyunculara Xbox Game Pass ve Xbox Live Gold aboneliklerini oldukça uygun fiyattan bir arada sunuyordu. Haliyle tek bir ücret ödeyerek, hem çok daha fazla fırsattan yararlanabiliyor hem de çok daha fazla oyuna erişim sağlayabiliyoruz.

Amerika menşeli yazılım devi Xbox Game Pass Ultimate servisini oyuncuların gözünde çok daha değerli bir hale getirmek için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Project xCloud sonrasında, bu ay içerisinde yapılan yeni bir duyuru ile Electronic Arts şirketinin EA Play servisinin de Xbox Game Pass Ultimate içeriğine dahil olacağını öğrenmiştik.

Bildiğiniz gibi EA Play, geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu ve esasen EA Access ve Origin Access servislerinin tek bir isim altında birleştirilmesinden oluşuyor. Bu bağlamda Origin Access Premier de EA Access Pro adını almıştı. Her ne kadar işleyiş olarak değişen hiçbir şey olmamış olsa da, Electronic Arts, oyunculara daha başka imkanların sunulacağını belirtmişti. Mesela özel oyun içi meydan okumalar, seçili oyunlar ile ilgili aylık ödüller ve daha birçok şey oyuncuların beğenisine sunulacak.

EA Play Xbox Game Pass Ultimate ile Kasım Ayında Birleşecek

Bugün itibarıyla yeni bir duyuru yapan Microsoft, EA Play servisinin 10 Kasım 2020 tarihinde Xbox Game Pass Ultimate ile birleşeceğini duyurdu. Bu tarih, Xbox Series S ve Xbox Series X konsollarının da çıkış tarihi oluyor. Aralık ayında ise PC için Xbox Game Pass ve Xbox Game Pass Ultimate aboneliği olan kullanıcılar, EA Play üzerinden sunulan oyunları indirebilecek ve oynayabilecekler.

Son olarak Microsoft tarafından yapılan bir diğer açıklamayla, EA Play üzerinden sunulan bazı oyunların Project xCloud sayesinde Android tabanlı cihazlar üzerinden oynanabileceğini bir kez daha hatırlatalım.