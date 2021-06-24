EA, Playdemic'i Dudak Uçuklatıcı Bir Fiyata Satın Aldı

EA, Playdemic'i WarnerMedia'dan dudak uçuklatan bir fiyata satın alarak mobil oyun geliştiricisinin Electronic Arts'ın bünyesine dahil olmasını sağladı. Video oyunu pazarında daha çok Golf Clash isimli mobil oyunu ile tanınan geliştiricinin satın alınma nedeninin de söz konusu mobil oyun olduğuna işaret edildi.

EA Playdemic'i Ne Kadara Satın Aldı?

Oyun pazarının en önemli isimlerinden biri olarak bilinen Electronic Arts, tüm dünyada Golf Clash oyunu ile ünlenen video oyunu geliştiricisi Playdemic'i 1,4 milyar dolara satın alarak mobil oyun pazarında faaliyet göstermekte ne kadar kararlı olduğunu gösterdi.

Şirket, Playdemic'in satın alımı ile ilgili yapmış olduğu açıklamada video oyunu geliştiricisinin tecrübe birikiminin EA'nın gelecekteki mobil oyunlarına çok büyük yardımının olacağını söyledi. EA'nın açıklamasına göre şirket Golf Clash'ın yapısına benzer mobil oyunlar geliştirmek için söz konusu mobil oyundan ilham alabilr.

Golf Clash'ın bugünün mobil oyun piyasasında bu kadar önemli olması, oyunun mobil oyuncular tarafından oldukça sevilerek oynanmasından kaynaklanıyor. Golf Clash, Google Play Store'da 10 milyondan fazla kez indirildi. Bu, onu mobil oyun pazarında başlı başına etkili bir isim haline getiren faktörlerin başında geliyor.

Şirketin Playdemic'i satın almasının tek nedeni elbette bununla sınırlı değil. Şirket, video oyunu geliştiricisini golf oyununa benzer oyunlar geliştirmek için kullanmakla ilgileniyor.

Şirket Mobil Oyun Pazarı İçin İlk Kez Yatırım Yapmıyor

Son zamanlarda yaptığı satın alımlarla konuşulan Electronic Arts'ın mobil oyun pazarında ilk kez yatırım yapmadığını da hatırlatmak gerekiyor. Dünyanın en popüler video oyunu şirketlerinden biri olan EA, geçtiğimiz aylarda da Glu Mobile'ı satın almak için 2,4 milyar doları gözden çıkarmıştı.

Glu Mobile daha önce Frontline Commando 1 ve 2, Diner Dash, Gun Bros, QuizUp, Disney Sorcerer's Arena, Dıno Hunter: Deadly Shores, Restaurant Dash: Gordon Ramsay, Deer Hunter, Racing Rivals, Indestructible ve Kim Kardashian oyunlarını geliştirerek büyük bir başarının altına atmış ve mobil oyun piyasasında kalıcı bir iz bırakmıştı. Şirket özellikle Kim Kardashian oyunu ile dünyanın dört bir yanında isminden söz ettirmeyi başarmıştı.

Mobil oyun şirketi Glu Mobile, ücretsiz oyunlar sunsa da video oyununda bazı özelliklerden yararlanmak için oyun içi satın alımlar yapılmasını şart koşuyor. Şirketin kazancının sürekliliğini koruması elbette ki onun EA için cazip bir hedef olmasını sağlıyor.