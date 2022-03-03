EA, Rus Milli Takımı ve Kulüplerini FIFA ve NHL Oyunlarından Kaldırıyor

Electronic Arts, Rus kulüplerini FIFA ve NHL oyunlarından kaldıracağını açıkladı. Milli takım ve tüm Rus kulüpleri FIFA 22, FIFA Mobile ve FIFA Online ile NHL 22'den kaldırılacak.

EA'den Rus Takımlarına Yönelik Kaldırma Kararı

FIFA ve UEFA'nın tüm Rus kulüplerini ve milli takımını turnuvalardan ihraç etmesinin ardından EA de bu konuda kayıtsız kalmadı. Ayrıca EA, oyunlarının diğer alanlarındaki ilgili değişiklikleri de "aktif olarak değerlendirdiğini" belirrtti. Ek olarak IIHF de Rus ve Belarus kulüpleri için benzer bir karar açıkladı.

Bu hamleler, Ukrayna'nın Rusya tarafından hâlâ devam etmekte olan işgaline yanıt olarak geliyor. EA yaptığı açıklamada, "EA Sports, Ukrayna halkının yanında. Futbol dünyasındaki herkes gibi barışı destekliyor ve Ukrayna'nın işgaline son verilmesi çağrısında bulunuyor." ifadelerine yer verdi.

A statement from EA SPORTS FIFA: pic.twitter.com/v3pZvpblgS — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) March 2, 2022

Böylelikle EA, işgale karşı hizmetlerinde değişikliklerde bulunan birkaç teknoloji şirketinden biri oldu.

Hafta boyunca Ukrayna'daki birçok oyun stüdyosu bu konu hakkında açıklamalarda bulundu. Birçok stüdyo ve yayıncı, oyun satışları ve kendi katkıları aracılığıyla destekte bulunma çağrısında bulunuyor. EA Sports'un gerçek dünyadaki sorunlara hizmetleriyle yanıt verdiği ilk seferi bu değil. 2020 yılında Washington NFL kulübünün adı bazı sorunlar nedeniyle Madden NFL 21'de farklı isimle yer almıştı.