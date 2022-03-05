EA Rusya ve Belarus'taki Tüm Oyun ve Hizmetlerin Satışını Durdurdu

EA, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına ilişkin bir açıklama daha yaptı. Video oyunlarıyla ilgilenen diğer birçok şirket gibi Rusya'da artık herhangi bir oyun, ürün veya hizmet satmayacağını açıkladı.

EA web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden şu açıklamaları paylaştı:

"Ukrayna'da ortaya çıkan savaş karşısında üzüntümüzü sizlerle paylaşıyoruz ve dünya çapında barış ve işgale son verilmesi çağrısında bulunanlara katılıyoruz. Ukrayna halkıyla dayanışma içindeyiz. Öncelikli endişemiz, özellikle meslektaşlarımız ve ortaklarımız olmak üzere bölgedeki kişilerin süregelen güvenliğidir ve hâlihazırda devam eden projelerimizin ötesinde onlara en iyi şekilde nasıl yardımcı olabileceğimizi anlamaya çalışıyoruz. Bu savaş devam ederken, sanal para paketleri de dahil olmak üzere oyunlarımızın ve içeriğimizin Rusya ve Belarus'ta satışını durdurma kararı aldık. Sonuç olarak oyunlarımız ve içeriğimiz artık Rusya bölgemizdeki mağazalarımızdan satın alınamayacak. Ayrıca oyunlarımızı mağazalarından kaldırmak ve bölgede yeni oyun içi içeriğin satışını durdurmak için platform ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz."

Ayrıca şirket "oyun ve projelerinin diğer alanlarını da aktif olarak değerlendirmeye aldığından" bahsetti. Bunun tam olarak ne anlama geldiği belirsiz olsa da EA ülkedeki herhangi bir projesini veya ofisini kapatmayı düşünüyor olabilir.

EA daha birkaç gün önce popüler oyunları FIFA ve NHL'den Rusya milli takımını ve Rus kulüplerini kaldırdığını açıklamıştı.

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