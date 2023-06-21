EA'de Büyük Yapılanma: Şirketin Adı Değiştirildi!

EA Sports ve EA Games isimli çatı şirketler altında oyunlarını yayınlayan EA, EA Games markasının adının EA Entertainment olarak değiştirildiğini açıkladı.

EA'nın web sitesinde bir yazı kaleme alan CEO Andrew Wilson, bu kararın "stüdyo liderlerimizi daha fazla yaratıcı sahiplik ve finansal sorumlulukla güçlendirerek geliştirme ve pazara çıkış stratejileri konusunda daha hızlı ve daha anlayışlı kararlar almalarını sağlayacağını" söyledi.

EA Games'in Yeni Adı EA Entertainment Oldu

Laura Miele, EA Entertainment Teknoloji ve Merkezi Geliştirme Başkanı olarak atandı ve oyun liderlik ekibi de yapılandırılacak. Vince Zampella, Apex Legends, Star Wars oyunları ve Battlefield serisinden sorumlu olmaya devam ederken, Samantha Ryan "Sims serileri ve gişe rekorları kıran tek oyunculu deneyimlerden" sorumlu olmaya devam edecek. Jeff Karp ise EA Entertainment'ın mobil ekiplerini yönetmeye devam ediyor.

EA Sports tarafında ise Cam Weber organizasyonun başkanı ve sorumlulukları arasında "türünün lideri EA Sports deneyimleri ve tüm yarış portföyü" yer alıyor. EA Experiences ekibinin başına David Tinson getirildi ve eski baş deneyim sorumlusu Chris Bruzzo emekliye ayrıldı.

EA'nın CEO'su olarak kalacak olan Wilson, yeni liderlik ekibinin şirketin yeni duyurulan organizasyonel değişikliklerini uygulamak için "önümüzdeki aylarda" kendi stüdyolarıyla birlikte çalışacağını söyledi.

EA'de gerçekleşen bu değişikliklerin şirketi nasıl etkileyeceğini önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.