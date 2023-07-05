FIFA Gitti O Geliyor: EA Sports FC 24'ün Çıkış Tarihi Belli Oldu

Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği FIFA’nın veliahtı EA Sports FC 24, 29 Eylül'de piyasaya sürülecek.

FIFA ile birçok benzerliği bulunan oyun EA'nın FIFA serisinde yaptığı gibi, standart ve ultimate olmak üzere iki sürümü kullanıma sunacak. EA Sports FC 24 Ultimate Sürümü oyunculara erken erişim imkanı tanınacak.

EA Sports'un Yeni Oyunu Piyasaya Çıkıyor

EA Sports FC 24, erken erişimde oyuncuların daha pahalı sürümü satın almaları durumunda FIFA’da üç gün olan süreyi artırarak bir hafta önceden oynama fırsatı verecek.

FIFA’nın bitişi sonrasında kafasında soru işaretleri olan futbolseverler EA'nin "EA Sports FC 24" adını verdiği oyun bu sorulara cevap olacak. Ayrıca bu oyun EA Sport’un FIFA sonrası ilk futbol oyunu olma özelliği taşıyor.

Yeni oyuna ek olarak, futbol piyasası hâla futbol video oyunları üretmeyi planlıyor. Futbol oyunları hakkında FIFA başkanı Gianni Infantino yılın başında "Yeni FIFA oyunu - FIFA 25, 26, 27 vb. - her zaman herhangi bir kız veya erkek çocuk için en iyi e-oyun olacak." ifadelerini kullanmıştı.